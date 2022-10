Verbandsliga: VfB bringt Führung nicht ins Ziel Ginsheim verliert mit 1:2 gegen die SG Bornheim/GW Frankfurt +++ Dersim zu fehlerhaft

VfB Ginsheim – SG Bornheim/GW Frankfurt 1:2 (1:1). Der VfB schaffte es mal wieder, in Führung zu gehen. Erst zum dritten Mal in dieser Saison. Trotz dieses Tors von Mihai Gropeanu nach Pass von Yujun Joo (22.) wurde es nichts mit dem ersten Saisonsieg. VfB-Trainer Ermin Melunovic stellte zwar ein leistungsgerechtes Ergebnis fest. Denn die Frankfurter hätten mehr für die Offensive getan als der Tabellenvorletzte. Trotzdem findet Melunovic, hätte seine Mannschaft wenigstens ein Unentschieden verdient gehabt. Die Blau-Weißen, die auf mehrere Leistungsträger verzichten mussten, hätten gegen einen qualitativ gut besetzten Gegner viel Einsatzbereitschaft gezeigt: „Wir haben gut gekämpft und gut dagegengehalten.“

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ließen die Ginsheimer, die ihre Innenverteidigung hatten umbesetzen müssen, noch einen Abschluss der Gäste zu. Fatal, denn Raphael Gure traf „mit einem Sonntagsschuss genau in den Winkel“, so der VfB-Coach. Jener Gure, der in der 55. Minute auch das zweite Gästetor schoss. Nach dem zwischenzeitlichen Tief kam der VfB dann wieder in Fahrt, ohne sich dafür mit einem Punkt zu belohnen.

VfB Ginsheim: Staegemann – Vietze, Ünal, Nemeth, Joo (80. Onyia), Oriana, Öztürk, Mohamed (87. Fakas), Manneck, Gropeanu, Speranza (60. Hwang).

Tore: 1:0 Gropeanu (22.), 1:1, 1:2 Gure (45., 55.).Schiedsrichter: Henninger (Hornau). Zuschauer: 120.

SG Rot-Weiss Frankfurt – SV Dersim Rüsselsheim 4:1 (2:0). Erneut brachte sich Dersim durch zu viele Abwehrfehler um etwas Zählbares. Vergab zuerst Donko Donkov eine Riesenchance zum 1:0, als er aus kurzer Distanz den Torwart anschoss (9.), verteidigten die Gastgeber zweimal schwach bei gegnerischen Eckbällen und lagen nach 25 Minuten 0:2 hinten.