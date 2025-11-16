Verbandsliga: Verunsichertes Okriftel verliert auch Kellerduell

Breidenbach/Okriftel. Auch unter Sascha Amstätter geht die Negativserie des FC Germania Okriftel weiter. Bei dem vor dem Spiel noch sieglosen Schlusslicht FV Breidenbach kassierte die Germania bereits die zwölfte Saisonniederlage.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Es stand sehr viel auf dem Spiel, was man auch gemerkt hat. Jeder Spieler hat versucht, sich erstmal Sicherheit zu holen", beschreibt Amstätter die Anfangsphase des Kellerduells. Sowohl der FCO als auch Breidenbach waren auf die Defensive fokussiert. "Gegen die langen Bälle und die Standards haben wir in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten", lobt der Okriftel-Trainer, der mit dem Offensivspiel seiner Mannschaft aber nicht zufrieden war. "Wir kamen in gute Umschaltbewegungen, aber haben den Abschluss aus aussichtsreicher Position nicht gefunden. Es hat ein wenig der Feinschliff gefehlt."
Ein Abpraller sorgte in der zweiten Halbzeit für den Führungstreffer der Gastgeber (60.) durch Jannik Lehnert. "Wir haben dann versucht offensiver zu agieren", sagt Amstätter. Nur neun Minuten später konnte der FV die Führung nach einem ruhenden Ball ausbauen (69.) und Nico Herrmann seinen fünften Saisontreffer erzielen. "Zwei sehr einfache Gegentore, da müssen wir uns einfach geschickter anstellen. Das war ein Rückfall in alte Muster", ärgert sich Amstätter. In der 90. Minute traf Fahim Habibi zum Anschlusstreffer und die Germania schnupperte am Punktgewinn. Julian Gerwalt scheiterte allerdings in der Nachspielzeit freistehend am Pfosten und konnte die Okrifteler Niederlage nicht mehr abwenden.
"Man merkt der Mannschaft die große Verunsicherung an"
"Breidenbach hat mehr Herzblut ins Spiel gebracht und deshalb auch verdient gewonnen", fasst der FCO-Trainer zusammen, der auch das dritte Spiel seiner noch jungen Amtszeit verliert. "Man merkt der Mannschaft die große Verunsicherung natürlich an. Wenn man dann keine Erfolgserlebnise hat wird es noch schwieriger aus dem Strudel rauszukommen." Vor dem Jahreswechsel hat Okriftel noch zwei Möglichkeiten Punkte zu holen. Kommenden Freitag gastiert Juno Burg im Wäldchen, zum Abschluss geht es für den FCO zum derzeit zweitplatzierten Türkischen SV Wiesbaden. "Wir haben jetzt noch zwei Spiele und werden alles probieren noch Zählbares zu holen und im Winter dann über mögliche Veränderungen reden."