Verbandsliga: Verunsichertes Okriftel verliert auch Kellerduell

Luftrim Kodraliu und Germania Okriftel sind weiter im Abwärtstrend – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Breidenbach/Okriftel. Auch unter Sascha Amstätter geht die Negativserie des FC Germania Okriftel weiter. Bei dem vor dem Spiel noch sieglosen Schlusslicht FV Breidenbach kassierte die Germania bereits die zwölfte Saisonniederlage.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Es stand sehr viel auf dem Spiel, was man auch gemerkt hat. Jeder Spieler hat versucht, sich erstmal Sicherheit zu holen", beschreibt Amstätter die Anfangsphase des Kellerduells. Sowohl der FCO als auch Breidenbach waren auf die Defensive fokussiert. "Gegen die langen Bälle und die Standards haben wir in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten", lobt der Okriftel-Trainer, der mit dem Offensivspiel seiner Mannschaft aber nicht zufrieden war. "Wir kamen in gute Umschaltbewegungen, aber haben den Abschluss aus aussichtsreicher Position nicht gefunden. Es hat ein wenig der Feinschliff gefehlt."

Heute, 15:00 Uhr FV Breidenbach Breidenbach FC Germania Okriftel Ger.Okriftel 2 1 Abpfiff Ein Abpraller sorgte in der zweiten Halbzeit für den Führungstreffer der Gastgeber (60.) durch Jannik Lehnert. "Wir haben dann versucht offensiver zu agieren", sagt Amstätter. Nur neun Minuten später konnte der FV die Führung nach einem ruhenden Ball ausbauen (69.) und Nico Herrmann seinen fünften Saisontreffer erzielen. "Zwei sehr einfache Gegentore, da müssen wir uns einfach geschickter anstellen. Das war ein Rückfall in alte Muster", ärgert sich Amstätter. In der 90. Minute traf Fahim Habibi zum Anschlusstreffer und die Germania schnupperte am Punktgewinn. Julian Gerwalt scheiterte allerdings in der Nachspielzeit freistehend am Pfosten und konnte die Okrifteler Niederlage nicht mehr abwenden.