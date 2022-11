Verbandsliga: Verteiltes Programm am Wochenende Verbandsliga +++ Die Vorschau auf alle Ansetzungen des 17. Spieltags

An allen drei Tagen des Wochenendes gibt es jeweils auf mehreren Plätzen in Sachsen-Anhalt Verbandsliga-Fußball zu sehen. So ist zum Beispiel die U23 des 1. FC Magdeburg in einer von drei Partien bereits am Freitagabend beim FSV Barleben gefordert. Vierfach geht es am Sonnabend rund, ehe wiederum drei Begegnungen, darunter das Gastspiel des SSC Weißenfels beim VfB Sangerhausen, den Sonntag beschließen. Alle Ansetzungen in der Übersicht: