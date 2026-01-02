Verbandsliga-Verteidiger wechselt in die Bezirksliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück: Patrizio Mercante ,,Pape‘‘ ist wieder da! Der 35-jährige Offensivspieler hat bereits in der Vergangenheit unser Trikot getragen und nun schließt sich ein Kapitel, das viele Fans noch in bester Erinnerung haben. Pape bringt nicht nur enorme Erfahrung mit, sondern auch beeindruckende aktuelle Zahlen: 31 Tore in nur 11 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Damit zählt er in dieser Saison zu den Top 5 Torschützen in ganz Württemberg eine Quote, die für sich steht und seine Abschlussstärke eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Seine fußballerische Laufbahn führte ihn unter anderem über 07 Ludwigsburg, den TV Pflugfelden und SG Sonnenhof Großaspach. Stationen, bei denen er sich als zuverlässiger Torjäger einen Namen gemacht hat. Nun ist Pape wieder bei uns mit klarer Rolle, viel Erfahrung und dem unbedingten Willen, Verantwortung zu übernehmen. Seine Rückkehr ist ein starkes Zeichen und gibt unserer Offensive zusätzliche Qualität und Durchschlagskraft für das Ziel, Aufstieg. Schön, dass du wieder da bist, Pape auf viele Tore im vertrauten Trikot. Tsv Ludwigsburg!

SG Heldenfingen/Heuchlingen

Als Neunter der Bezirksliga Ostwürttemberg überwintert die SG Heldenfingen/Heuchlingen. In der Winterpause begrüßt der Bezirksligist nun einen spannenden Neuzugang. Der 28-jährige Verteidiger Josip Miketek wechselt von Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zur SG. Der Defensivmann spielte von 2021 bis 2024 für den SV Neresheim in der Landesliga, nach der vergangenen Verbandsliga-Saison geht es für den Abwehrspieler nun nach Heldenfingen/Heuchlingen.

