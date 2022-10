Verbandsliga: Vermeidbare Pleite für Walluf SG unterliegt in Breidenbach mit 1:2

Breidenbach. Vermeidbare Niederlage für die SG Walluf. In Breidenbach setzte es ein 1:2.

„In der ersten Halbzeit waren wir für unsere Verhältnisse sehr passiv und zweikampfschwach. Nach der Pause wurde es besser, aber final hat uns die Durchschlagskraft gefehlt. Eigentlich war es nie leichter, in Breidenbach zu punkten. Doch es ist kein Rückschlag. Aber ein Beleg dafür, dass wir uns in jedem Spiel neu beweisen müssen“, analysierte SG-Teammanager Timo Sieben. Nach dem Wechsel keimte Hoffnung auf, als Marcel Krabler nach Freistoß von Niklas Berger mit dem Anschlusstor zur Stelle war. Doch weitere Großchancen blieben Mangelware. Jetzt wartet das Heimspiel gegen SF/BG Marburg (So., 15 Uhr).