Verbandsliga-Verlängerung und weiterer Kreisliga-Zugang

– Foto: Kurt Botsch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Seit seinem Wechsel hat Daniel Schmelzle eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Ursprünglich in der Innenverteidigung beheimatet, überzeugte er inzwischen vor allem als dynamischer Außenverteidiger auf der linken Seite. Dort bringt er Spiel für Spiel viel Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und Einsatzfreude ein. Mit seiner Leidenschaft und seinem unermüdlichen Willen ist er zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft geworden.

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall können auch in der kommenden Saison auf Daniel „Schmelle“ Schmelzle bauen. Der 2023 verpflichtete Defensivspieler hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und setzt damit ein weiteres Zeichen der Kontinuität bei den Blau-Weißen.

Umso größer ist die Freude bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall, dass Schmelzle auch künftig das blau-weiße Trikot tragen wird. Seine Entwicklung, seine Verlässlichkeit und sein Teamgeist machen ihn zu einem wertvollen Baustein für die Zukunft.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfR Altenmünster

Der VfR Altenmünster treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter voran und präsentiert mit Arian Sylejmani den ersten Neuzugang. Der Verein freut sich über die Verpflichtung eines Spielers, der mit Qualität, Spielintelligenz und einem starken linken Fuß bestens in das junge und dynamische Team passt.

Trainer Dennis Marić sieht in dem Neuzugang eine echte Verstärkung: Arian Sylejmani werde dem Spiel neue Impulse verleihen, sei technisch stark, flexibel einsetzbar und könne sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle übernehmen. Gerade seine fußballerischen Fähigkeiten und sein Spielverständnis sollen der Mannschaft zusätzlichen Schwung geben.

Beim VfR Altenmünster ist die Vorfreude auf die gemeinsame Zeit entsprechend groß. Mit Arian Sylejmani soll der Kader gezielt weiterentwickelt und für die kommende Runde verstärkt werden.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++