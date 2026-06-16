Verbandsliga-Verlängerung und fünf Bezirksliga-Abschiede

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Korntal vermeldet zum Saisonstart zwei Neuzugänge für die Kreisliga B5 Enz/Murr. Jakovos Papadopolous wechselt vom SSV Zuffenhausen nach Korntal und soll als kompromissloser Defensivspieler die Hintermannschaft verstärken. Zudem kehrt Marco Kraus nach längerer Fußballpause zurück und schließt sich ebenfalls dem TSV an. Mit beiden Personalien gewinnt der Verein zusätzliche Optionen für die neue Runde. Der TSV Korntal heißt Papadopolous und Kraus willkommen und freut sich auf die gemeinsame Saison.

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1. Göppinger SV

Der 1. Göppinger SV setzt nach dem Abstieg in die Verbandsliga Württemberg weiter auf Denis Lübke. Der vielseitige Spieler hat seinen Vertrag verlängert und geht damit in seine dritte Saison bei den Rot-Schwarzen. Seit seinem Wechsel vom SSV Reutlingen hat sich Lübke sportlich etabliert und genießt auch menschlich hohes Ansehen im Team. Der Mentalitätsspieler identifiziert sich voll mit dem Verein und will seinen Beitrag leisten, damit der GSV den Wiederaufstieg in die Oberliga schafft.

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TSV Dagersheim

Der TSV Dagersheim verabschiedet zum Saisonende fünf Spieler aus seiner aktiven Mannschaft. Jens verlässt den Verein nach vielen Jahren und einer kompletten fußballerischen Laufbahn beim TSV. Alican beendet nach drei Jahren seine aktive Karriere, bleibt aber als neuer Spielleiter erhalten. Markus hört nach zwei Spielzeiten auf und übernimmt die A-Jugend des VfL Sindelfingen. Fabian geht auf eigenen Wunsch, auch Wisdom Noah verlässt den Bezirksligisten. Der TSV bedankt sich bei allen herzlich für Einsatz und gemeinsame Zeit und wünscht alles Gute.

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