Verbandsliga-Verlängerung und Bezirksliga-Trainer bleibt

– Foto: Jens Körner

Markovic selbst spricht von großer Dankbarkeit für das Vertrauen der Verantwortlichen und davon, nach der schwierigen Zeit umso motivierter zu sein, wieder auf den Platz zurückzukehren. Genau darin liegt der Kern dieser Verlängerung: nicht bloß die Hoffnung auf eine Rückkehr, sondern die Überzeugung, dass ein Spieler mit dieser Haltung gestärkt aus einer solchen Phase hervorgehen kann.

Der SV Fellbach setzt ein starkes Zeichen des Vertrauens und der Zukunftsplanung. Philip Markovic hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert – trotz einer schweren Verletzung und gerade deshalb mit besonderem Gewicht. Die Entscheidung ist ein klares Bekenntnis des Vereins zu einem Spieler, dessen sportlicher Wert und menschliche Bedeutung in Fellbach offenkundig hoch eingeschätzt werden.

Sportdirektor Theo Fringelis formuliert diesen Gedanken entsprechend deutlich. Der Verein stehe fest hinter Philip Markovic und sei überzeugt, dass er, sobald er wieder bei voller Stärke ist, nicht nur für den SV Fellbach, sondern für die gesamte Verbandsliga eine Bereicherung sein werde. Die Laufzeit bis 2028 ist deshalb mehr als ein Vertragsdetail. Sie ist Ausdruck von Glauben an Qualität, Charakter und Entwicklung – und ein Signal, dass Fellbach den gemeinsamen Weg mit Geduld, Überzeugung und Zuversicht weitergehen will.

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VfL Mainhardt

Der VfL Mainhardt setzt in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall auf Kontinuität und hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Cheftrainer Irfan Kücükatan bleibt im Amt und geht damit bereits in sein viertes Jahr an der Seitenlinie. Nach dem positiven Trend der vergangenen Spiele ist das eine Entscheidung, die Ruhe und Verlässlichkeit ausstrahlt.

Die sportliche Leitung um Timo Kühnle und Manuel Braun sieht in der Entwicklung der vergangenen Jahre ein tragfähiges Fundament für die nächsten Schritte des Vereins. Gerade die sportliche Verbesserung unter Kücükatan verleiht der Verlängerung ihr Gewicht. Eine Neuerung gibt es dennoch im Trainerteam: Ab der kommenden Saison wird Vincent Latiano als Co-Trainer an seiner Seite arbeiten. Mainhardt verbindet damit Beständigkeit im Kern mit einem frischen Impuls im Detail.

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