Verbandsliga-Urgestein bleibt und weitere Kreisliga-Verlängerungen

– Foto: Jens Körner

SV Schluchtern

Der SV Schluchtern kann in der Kreisliga A1 Franken auch in der Saison 2026/27 weiter auf sein treffsicheres Sturmduo bauen. Michele Varallo und Soner Bostan bleiben dem Verein ligaunabhängig erhalten und werden auch künftig im GESSMANN-Sportpark auf Torejagd gehen.

Für den SVS ist diese doppelte Zusage von erheblichem Wert. Beide Angreifer haben in der laufenden Runde gemeinsam bereits 42 Treffer erzielt und damit entscheidend unterstrichen, welchen Stellenwert sie für das Offensivspiel der Mannschaft besitzen. Dass sie ihre Zusage unabhängig von der Ligazugehörigkeit gegeben haben, verleiht der Personalie zusätzliches Gewicht. Der Verein hält damit nicht nur zwei Vollblutstürmer, sondern auch zwei Spieler, auf deren Torgefahr Verlass ist. Die weiteren Schritte der Kaderplanung dürften nun mit Spannung erwartet werden.