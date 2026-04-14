Verbandsliga-Urgestein bleibt und weitere Kreisliga-Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SV Schluchtern kann in der Kreisliga A1 Franken auch in der Saison 2026/27 weiter auf sein treffsicheres Sturmduo bauen. Michele Varallo und Soner Bostan bleiben dem Verein ligaunabhängig erhalten und werden auch künftig im GESSMANN-Sportpark auf Torejagd gehen.
Für den SVS ist diese doppelte Zusage von erheblichem Wert. Beide Angreifer haben in der laufenden Runde gemeinsam bereits 42 Treffer erzielt und damit entscheidend unterstrichen, welchen Stellenwert sie für das Offensivspiel der Mannschaft besitzen. Dass sie ihre Zusage unabhängig von der Ligazugehörigkeit gegeben haben, verleiht der Personalie zusätzliches Gewicht. Der Verein hält damit nicht nur zwei Vollblutstürmer, sondern auch zwei Spieler, auf deren Torgefahr Verlass ist. Die weiteren Schritte der Kaderplanung dürften nun mit Spannung erwartet werden.
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Die Sportfreunde Schwäbisch Hall setzen in der Verbandsliga Württemberg weiter auf einen Spieler, der im Verein längst den Rang einer festen Größe erreicht hat. Joshua Voigt hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit ein zentraler Bestandteil der blau-weißen Mannschaft.
Seit Jahren steht Joshua Voigt für jene Tugenden, die im Fußball oft besonders hoch geschätzt werden: Einsatz, Leidenschaft und Verlässlichkeit. Ob in der Innenverteidigung oder auf der Außenbahn – er verkörpert Stabilität und Konstanz, unabhängig von der Position. Dass seine Verlängerung ihn nun auch näher an den Status eines Rekordspielers heranführt, verleiht dieser Personalie eine zusätzliche historische Note. Für die Sportfreunde ist sie deshalb mehr als eine Kaderentscheidung. Sie ist das klare Bekenntnis zu einem Spieler, der den Verein seit langem mitprägt.
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