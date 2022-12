Verbandsliga: Unmut schon vor der ersten Zeitstrafe Bei den Spielern und Trainern gibt es Zweifel, ob die Abschaffung der Ampelkarte eine gute Idee ist

MAINZ. Die erste Zeitstrafe im Aktivenfußball des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) ist noch nicht ausgesprochen, da macht sich schon Unzufriedenheit breit. So geschehen in Steinwenden, bei der Rückrundenbesprechung der Verbandsliga.

Was im Jugendbereich gelebte Praxis ist, wird zur nächsten Spielzeit in den Erwachsenenbereich übernommen: Schiedsrichter können wegen Regelverstößen auf dem Spielfeld Zeitstrafen gegen die Übeltäter verhängen – zehn Minuten Cooldown, sozusagen. Abgeschafft wird dafür die sogenannte Ampelkarte. So wünschte es die Mitgliederversammlung des SWFV vor anderthalb Jahren.

Vereine befürchten Zunahme der Spielsperren

Ein halbes Jahr vor der Einführung der Reform wurden in der Verbandsliga-Sitzung Zweifel laut, ob und wie vernünftig diese Regelung ist. Kritik wurde aus verschiedenen Perspektiven geübt: Etwa, dass es mehr Spielsperren wegen Roter Karten geben wird als seither. Dies, weil die Schiedsrichter gegen Fußballer, die mit einer Zeitstrafe vorbelastet sind, selbst bei einem weitere, harmlosen gelbwürdigen Foul eine Rote Karte zeigen müssen. Diese Platzverweise haben, so sagen es die Regularien, wenigstens ein Spiel Sperre zur Folge. Nach gegenwärtiger Regellage sähe dieser Spieler nur die Gelb-Rote Karte. Er wäre von der laufenden Begegnung ausgeschlossen, beim nächsten Spiel aber wieder dabei.

Darüber hinaus thematisierten die Delegierten die Ungleichbehandlung von aktiven Feldspielern und den Personen, die der sogenannten Bank zuzurechnen sind – also Offizielle wie Trainer sowie Ersatzspieler. Für sie gilt die Zeitstrafenregelung nicht. Sie werden also weiter über das heutige Kartensystem sanktioniert. Von den Schiedsrichtern bekamen die skeptischen Stimmen Recht: „Wir haben nicht nach der Einführung der Zeitstrafe gerufen“, sagte Ingo Hess, Schiedsrichter-Ansetzer der Verbandsliga. Auch andere Spitzenfunktionäre äußerten sich reserviert. Franz Kolb meinte, dass seines Erachtens spieltechnische Veränderungen wie die Einführung der Zeitstrafe erst gar nicht vom Verbandstag beschlossen werden sollten. Der hauptamtliche Mitarbeiter des SWFV sprach in dem Fall als Vorstandsmitglied des FWG Schifferstadt. Seine Überlegung: Würden solche Entscheidungen beispielsweise im Spielausschuss beschlossen, könnte man sie in überschaubaren Zeitspannen erst einmal testen. Beschlüsse des Verbandstages haben hingegen eine Mindesthaltbarkeit von vier Jahren. Erst die Mitgliederversammlung kann sie wieder kippen, wenn sie sich als unpraktikabel erweisen.