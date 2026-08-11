Verbandsliga und Landesliga - Die erste Elf der Woche der Saison Ihr habt gewählt: Eure Top-11 aus den Herren-Spielklassen auf der Landesebene von Kevin Gehring · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Bartaune

In Sachsen-Anhalt rollt wieder in Pflichtspielen der Ball - und das heißt zugleich: Die Elf der Woche ist zurück! Mehr als 4700 Stimmen aus der FuPa-Community sind in der Verbandsliga sowie den beiden Staffeln der LOTTO-Landesliga eingegangen.

Verbandsliga Die beiden Erstplatzierten der Tabelle dominieren nach dem Saisonstart auch die erste Elf der Woche: Der SV Dessau 05 und der SV Eintracht Emseloh sind nach ihren deutlichen Auftaktsiegen jeweils mit einem Quartett vertreten. Komplettiert wird die Auswahl von den Aufsteigern: Franz Lange und Till Raeck vertreten die SG Reppichau, der im Eröffnungsspiel so starke Schlussmann Jerrit Schünemann den VfB Ottersleben.

LOTTO-Landesliga Nord In der LOTTO-Landesliga Nord bestimmt Union Schönebeck die Auswahl: Nach dem 4:0-Erfolg über Saxonia Tangermünde haben vier Spieler den Sprung in die Elf der Woche geschafft. Tabellenführer Burger BC ist mit drei Akteuren vertreten - darunter der Doppelpacker und Fallrückzieher-Torschütze Christian Beck. Je ein Duo des abgestiegenen SSV Havelwinkel Warnau und des aufgestiegenen SV Eintracht Osterwieck komplettieren das Team in der Nord-Staffel.