Verbandsliga-Umfrage: „Gelbe Karte Plus“ polarisiert

Rheinhessen/Nahe. Sechs-Punkte-Spiele stehen an im Abstiegskampf der Verbandsliga, wenn die TuS Marienborn gegen Schlusslicht Steinbach (15.30 Uhr) und der VfB Bodenheim bei Eintracht Bad Kreuznach (Sonntag, 15 Uhr) antritt. Auch die TSG Bretzenheim (15.30 Uhr beim Zweiten Kandel) will weg von der Gefahrenzone – und der FC Basara Mainz (Samstag, 15 Uhr) in Zeiskam endlich ein Topspiel gewinnen.
Lauter kribbelige Spiele also, bei denen auch die Unparteiischen in den Fokus rücken könnten. Seit dieser Saison gibt es im Südwestdeutschen Fußballverband die „Gelbe Karte Plus“ samt Zeitstrafe. Das klar definierte Anwendungsfeld: Simulieren, absichtliches Verzögern der gegnerischen Spielfortsetzung, unsportliches Protestieren oder unzulässiges Täuschen beim Elfmeter. Dann, nur dann, aber zwingend, gibt es Gelb plus zehn Minuten.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Ein Drittel der Verbandsliga-Saison ist gespielt, und die neue Regel polarisiert kräftig. Eine „hoch komplizierten Regel, die es in den benachbarten Verbänden so nicht gibt“, kritisiert Kreuznach-Coach Thorsten Effgen: „Ich glaube, sie wird wieder verschwinden.“ Die Schiedsrichter hätten es bisher „hervorragend gelöst“ und die Regel nur angewendet, wenn es notwendig und dem Spielverlauf angemessen war. Doch seien wohl alle froh, wenn sie wieder verschwindet.
Der Marienborner Trainer Ali Cakici mag die Regelung und wünscht sich eine Ausweitung. Jüngst bei Pirmasens II (1:2) gab es für Festhalten beim Konter nur Gelb. „Durch Unsportlichkeit sollte man keinen Vorteil haben“, findet Cakici, „eine Gefahrensituation zu unterbinden, sollte ebenfalls zur Zeitstrafe führen.“ Ebenso wie ohne Verletzung liegen zu bleiben. Dieses „Simulieren“ wird praktisch nie bestraft.
Waldalgesheim-Chefcoach Elvir Melunovic spricht von einem „Experiment, das von Anfang an gescheitert ist“. Im hohen Aktiven-Amateurfußball sollten dieselben Regeln gelten wie in der Bundesliga. „Man weiß nicht, wo die Grenzen sind“, sagt Melunovic. Auch wenn es sinnvoll sei, gegen die genannten Sanktionsanlässe vorzugehen – die Regelung schaffe zu viele Unklarheiten.
Den Ball nach dem Pfiff noch ins Tor geschossen, vor dem Ball stehen geblieben und vom Freistoßschützen angeschossen – die beiden Gelb-Plus-Entscheidungen gegen und für Steinwenden (1:2) fand Marco Jantz zu hart. Bei Ballwegschießen oder Meckern findet der Bodenheimer Trainer die Regel an sich nicht verkehrt. Doch sie werde sehr uneinheitlich umgesetzt. „Ich fand die Zeitstrafe vorige Saison völlig okay. Jetzt greift man ohne Graubereich stark ins Spielgeschehen ein.“
Von einer „sehr guten Idee“, deren Umsetzung sich noch einspielen muss, spricht der Hüffelsheimer Chefcoach André Weingärtner. Denn sie diszipliniere die Spieler. „Der Fußball könnte sich am Handball ein Vorbild nehmen“, sagt Weingärtner, „das ist die härteste, ungeschützte Sportart und trotzdem werden die Entscheidungen akzeptiert.“ Weil die Disziplinarregeln scharf und klar sind. Gelb Plus weise in diese Richtung.
Und das wirksam, wie Timo Schmidt sagt. „Zu Beginn war ich skeptisch“, gibt der Bretzenheimer Trainer vor. Doch es gebe einen klaren Katalog an Vergehen, auf den sich die Spieler Schmidts Beobachtung nach mehr und mehr einstellen. „Problematisch finde ich eine Doppelbestrafung bei Ärger über Fehlentscheidungen, und die Bewertungen sind teilweise sehr unterschiedlich.“