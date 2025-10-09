Verbandsliga-Umfrage: „Gelbe Karte Plus“ polarisiert

Rheinhessen/Nahe. Sechs-Punkte-Spiele stehen an im Abstiegskampf der Verbandsliga, wenn die TuS Marienborn gegen Schlusslicht Steinbach (15.30 Uhr) und der VfB Bodenheim bei Eintracht Bad Kreuznach (Sonntag, 15 Uhr) antritt. Auch die TSG Bretzenheim (15.30 Uhr beim Zweiten Kandel) will weg von der Gefahrenzone – und der FC Basara Mainz (Samstag, 15 Uhr) in Zeiskam endlich ein Topspiel gewinnen.

Lauter kribbelige Spiele also, bei denen auch die Unparteiischen in den Fokus rücken könnten. Seit dieser Saison gibt es im Südwestdeutschen Fußballverband die „Gelbe Karte Plus“ samt Zeitstrafe. Das klar definierte Anwendungsfeld: Simulieren, absichtliches Verzögern der gegnerischen Spielfortsetzung, unsportliches Protestieren oder unzulässiges Täuschen beim Elfmeter. Dann, nur dann, aber zwingend, gibt es Gelb plus zehn Minuten.