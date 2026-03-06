Verbandsliga: Überraschungsteam in Kreuznach, nächster Steinbach-Sieg? Blick auf den kommenden Spieltag: TuS Mechtersheim will Führung an der Spitze weiter ausbauen +++ Überraschungsteam FC Bienwald kann mit Sieg in Bad Kreuznach weiter ganz oben mitmischen +++ Schafft Bodenheim den Turnaround? von Marius Martinez · Gestern, 13:30 Uhr · 0 Leser

Im letzten Spiel besiegte TuS Mechtersheim den FC Basara Mainz mit 2:1. Nun bekommt es der Tabellenführer erneut mit einem Mainzer Team, der TSG Bretzenheim, zu tun . – Foto: Keita Sugawara

In der Verbandsliga Südwest kommt es am Samstag, Sonntag und am Montag zu spannenden Duellen rund um die Abstiegsplätze und die Verfolger-Position in der Meisterschaft. Folgende Duelle stehen an:

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Die Überraschungsmannschaft FC Bienwald Kandel muss als Aufsteiger zur SG Eintracht Bad Kreuznach. Mit einem Sieg kann Bienwald auf Platz 2 springen. Bad Kreuznach will mit einem Sieg die jüngste Derbyniederlage gegen Alemannia Waldalgesheim vergessen machen.

Der SV Morlautern will dem schlechten Rückrunden-Start, mit vier Niederlagen aus vier Spielen, im Auswärtsspiel beim FC Basara Mainz ein Ende setzen. Basara Mainz hofft mit einem Sieg weiter vom Aufstieg träumen zu dürfen. Die SV Steinwenden steht vor einer schweren Aufgabe im Spiel gegen den Tabellenzweiten TB Jahn Zeiskam. Zeiskam steht unter Zugzwang, da Bienwald immer näher heranrückt, der Abstand beträgt nur noch zwei Punkte.

Der Tabellenführer TuS Mechtersheim kann einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen mit einem Sieg im Heimspiel gegen die TSG 1846 Bretzenheim. Bereits jetzt hat das Team von Trainer Nauwid Amiri sie auf den Zweitplatzierten acht Punkte Vorsprung, bei einem Spiel weniger. Der seit vier Spielen sieglose FK Pirmasens II will gegen die SG Hüffelsheim den Trend umkehren. Hüffelsheim zeigte sich diese Saison als besonders auswärtsstark, bereits fünf Siege auf fremden Boden konnten sie verbuchen. Der Tabellenvorletzte TuS 1907 Steinbach hat den Aufsteiger TuS 04 Hohenecken zu Gast. Steinbach zeigt sich aktuell in verbesserter Form mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen und hofft diesen positiven Trend mit in die nächsten Wochen zu nehmen. Die TuS Marienborn hat den auswärtsstarken Aufsteiger SV Viktoria Herxheim zu Gast, die in der Auswärtstabelle auf Platz 4 liegen. Das Schlusslicht VfB Bodenheim hat den Tabellenvierten SV Alemannia Waldalgesheim auf heimischen Terrain zu Gast. Die in der Rückrunde bisher sieglosen Bodenheimer hoffen endlich ihren zweiten Heimsieg in dieser Saison unter Dach und Fach zu bringen. Alle Partien des Spieltags im Überblick: