Verbandsliga: TuS Dietkirchen gelingt Befreiungsschlag

Jede Menge los in der Verbandsliga in dieser Woche - vor allem für die SG Walluf und den SV Rot-Weiß Hadamar: Bereits am Donnerstagabend sollten sich die beiden Teams zum Nachholspiel duellieren, nachdem die Partie vor eineinhalb Wochen nach Beschädigungen am Sportplatz nicht stattfinden konnte. Doch das Spiel musste erneut abgesagt werden. Am Freitagabend lag der FV Biebrich 02 gegen den im Abstiegskampf steckenden FC Germania Okriftel nach 25 Minuten mit 0:1 hinten, konnte die Partie am Ende jedoch deutlich mit 5:1 für sich entscheiden. Am Samstagnachmittag konnte der TuS Dietkirchen gegen Tabellennachbarn TSF Heuchelsheim mit einem 6:4-Heimsieg wichtige Punkte im Abstiegskampf holen, der FC Ederbergland konnte mit einem knappen 1:0-Sieg in Waldbrunn den Anschluss an das Spitzenduo halten. Sonntags warten dann mit dem TSV Steinbach Haiger II und dem Gastspiel beim Türkischen SV die nächsten Hammer-Aufgaben auf Walluf und Hadamar. Ferner kommt es zum Kellerduell zwischen dem SV Zeilsheim und dem VfR 07 Limburg. Tabellenführer Hornau ist in Marburg zu Gast.