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Ligavorschau
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Verbandsliga: TSV Steinbach II sucht die Balance
Teaser VL MITTE: +++ Laurits Strotmann, Trainer des Verbandsligisten TSV Steinbach II, weiß, wo er nach der Niederlage gegen Ederbergland ansetzen muss. Am Sonntag ist Aufsteiger Obbornhofen zu Gast +++
Haiger. Nur wenige Tage liegen zwischen der ersten Saisonniederlage und der nächsten Aufgabe für den TSV Steinbach Haiger II in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Nach dem 3:4 gegen den FC Ederbergland empfängt die Regionalliga-Reserve am Sonntag (15 Uhr) Aufsteiger SG Obbornhofen/Bellersheim. Während der TSV mit sechs Punkten aus drei Partien auf Rang vier liegt, kommt der Neuling bislang auf vier Zähler.