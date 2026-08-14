 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligavorschau

Verbandsliga: TSV Steinbach II sucht die Balance

Teaser VL MITTE: +++ Laurits Strotmann, Trainer des Verbandsligisten TSV Steinbach II, weiß, wo er nach der Niederlage gegen Ederbergland ansetzen muss. Am Sonntag ist Aufsteiger Obbornhofen zu Gast +++

von Redaktion · Heute, 21:56 Uhr · 0 Leser
Laurits Strotmann und Tjark © Björn Franz
Laurits Strotmann und Tjark © Björn Franz

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VL Hessen Mitte
Ederbergland
TSV Steinbach II

Haiger. Nur wenige Tage liegen zwischen der ersten Saisonniederlage und der nächsten Aufgabe für den TSV Steinbach Haiger II in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Nach dem 3:4 gegen den FC Ederbergland empfängt die Regionalliga-Reserve am Sonntag (15 Uhr) Aufsteiger SG Obbornhofen/Bellersheim. Während der TSV mit sechs Punkten aus drei Partien auf Rang vier liegt, kommt der Neuling bislang auf vier Zähler.

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