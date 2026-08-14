Verbandsliga: TSV Steinbach II sucht die Balance

Laurits Strotmann und Tjark © Björn Franz

Haiger. Nur wenige Tage liegen zwischen der ersten Saisonniederlage und der nächsten Aufgabe für den TSV Steinbach Haiger II in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Nach dem 3:4 gegen den FC Ederbergland empfängt die Regionalliga-Reserve am Sonntag (15 Uhr) Aufsteiger SG Obbornhofen/Bellersheim. Während der TSV mit sechs Punkten aus drei Partien auf Rang vier liegt, kommt der Neuling bislang auf vier Zähler.