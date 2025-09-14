Verbandsliga: TSG feiert dreckige Siegpremiere

Mainz/Bodenheim. Die TSG Bretzenheim feiert eine dreckige Sieg-Premiere in der Verbandsliga, die TuS Marienborn und der FC Basara Mainz begnügen sich mit höchst unterschiedlicher Stimmungslage mit einem Zähler und der VfB Bodenheim fängt sich eine Packung ein.

„Die Ballsicherheit hat gefehlt“, sagt Cakici, „wir haben viele Bälle geholt, aber leichtfertig mit Fehlpässen wieder hergegeben. Der Gegner stand mit dem Rücken zur Wand und hat sich das Unentschieden verdient, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit klar besser waren.“ Noch seien zu viele Marienborner nur in Teilzeit belastbar. Umso wichtiger, dass Keeper Faik Baka den ein oder anderen Konter bereinigte.

Siebtes Spiel, viertes Remis – der erhoffte Sprung weg vom Keller gelang genau eine Woche nach dem 2:1 gegen Schlusslicht Morlautern nicht wirklich. Und doch war Trainer Ali Cakici milde gestimmt: „Ich freue mich, dass wir wieder zurückgekommen sind.“ Im Joker-Duett flankte Issa Beydoun auf Luis Kersthold, der sehenswert per Scherenschlag vollstreckte (84.). Der dritte Scorer am Stück für den Stürmer. Die Pfälzer verdienten sich ihre Pausenführung (Maximilian Hell/32.).

TuS Marienborn: Baka – Hofmann (62. Klüber), Beck, Breier – Hornetz (80. Ritz), Serratore (59. Kersthold), Trapp, Schwiderski – Laissar (46. Markiefka), Baljak, Melament (67. Beydoun).

Selten hat man einen Trainer derart fröhlich über die Leistung seiner Mannschaft schimpfen hören wie Timo Schmidt. „Die waren so viel besser als wir heute“, muss der Chefcoach der 46er eingestehen, „mit dem kleinen, engen Kunstrasenplatz sind wir null zurecht gekommen. Nach 20 Minuten kann es auch 3:0 stehen. Das war ein richtig dreckiger Sieg, komplett unverdient.“

Während Siegtorschütze Luca Scherer El-Arenal-Stimmung im Mannschaftsbus entfacht, zählt Schmidt ein Dutzend Hochkaräter für die Pfälzer auf, samt Alutreffer nach drei Minuten. Und lobt seinen Keeper Bastian Rosinus. Aus dem Nichts stellte Lars Frick nach Verlagerung und Lennart Leismanns flacher Flanke auf 1:1 (37.).

Nach Nick Zimmermanns Lattentreffer war Minute 75 der Knackpunkt. SV-Keeper Patrick Ruby fand eine Eckball-Entscheidung grundfalsch und sah nach einer Verbalattacke Richtung Schiri die Zeitstrafe, Abwehrspieler Cellestin Moukouri ging ins Tor. Und Scherer nickte Paul Basels Ecke am kurzen Pfosten ein (82.). „Den Rest haben wir mit Glück und Geschick wegverteidigt, und dann ist der Graf explodiert“, blickt Schmidt auf seinen entgeisterten Trainerkollegen Daniel Graf, der sich das Ergebnis offenbar genauso wenig erklären konnte wie die jubelnden Gäste.

TSG Bretzenheim: B. Rosinus – Japke, Günes, Scherer – Leismann, Balik, Lucente (58. Endlich), Tasdemir – Zimmermann (69. Noory), Aygurlu (46. Basel) – Frick (86. Hill).

„Der Gegner hat sich das Unentschieden erarbeitet“, berichtet Andreas Mayer, Sportlicher Leiter der „Diamanten“, „wir haben es nicht geschafft, trotz hohen Ballbesitzes Gefahr auszustrahlen.“ Erst in der Schlussphase, nach einer Roten Karte gegen die Platzherren (65.), wurden die Mainzer Japaner zwingend, doch Gianni Auletta scheiterte an Latte und Pfosten. „Diese Spiele sind für den Aufstieg entscheidend, wo du den Anspruch und die Qualität hast, die drei Punkte mitzunehmen“, ärgert sich Mayer, „dass es verdient war, gibt mir am meisten zu denken. Fußballerisch war das für unsere Ansprüche zu wenig. Dann muss die Mentalität da sein, und die vermisse ich aktuell.“

FC Basara: Pohlenz – Nakashima (76. Dillitz), Wronkowski, Lautermann (76. Munevar), Oshima – Nagao (76. Schürer), Ishida, Kimura, Neal (60. Fukuhara) – Auletta, Matsumura.

„Der Gegner ist einfach eine Klasse besser gewesen und hat hoch verdient gewonnen“, gesteht Trainer Marco Jantz ein. Unnötig war Pedro Agrelas Foul, zum langen Ball guckend, das zum Elfmeter-Treffer durch Robert Cenusa (42.) führte. „Die Durchschlagskraft nach vorne hat gefehlt“, resümiert Jantz. Mit Abstauber (Cenusa/57.), Volleyschuss in den Winkel (Josip Saravanja/62.) und noch einem Elfer (Nico Nagel/82.) schraubten die Pfälzer das Ergebnis in die Höhe.

VfB Bodenheim: Simon – Meyenburg (68. Manz), Ziewers, F. Kammerer – Geuder, Bergmann (72. Heine), Ben Hazaz, Agrela (72. Melcher) – P. Kammerer – Abou Daya, Abdelaali (63. Röth).





