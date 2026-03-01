Verbandsliga: TSG Bretzenheim verpasst wichtigen Heimsieg

Die TSG Bretzenheim muss einen Rückschlag im Abstiegkampf hinnehmen. – Foto: Pia Pfeifer

Rheinhessen. Wie verkraftet der SV Alemannia Waldalgesheim diesen Rückschlag? Am Mittwochabend gab es unter Flutlicht ein 0:1 gegen Marienborn, nun steht am Montagabend - wieder unter Flutlicht, wieder zuhause - das Derby gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach an. Die Marienborner wiederum waren gegen TB Jahn Zeiskam gefordert und holten auswärts einen Punkt. Das Gipfeltreffen stieg am Samstag beim FC Basara, die gegen den TuS Mechtersheim mit 2:1 verloren. Bereits am Freitagabend eröffneten Morlautern und Herxheim den Spieltag mit einem fulminantem 4:2 Sieg für die Herxheimer. Bretzenheim unterlag dem TuS Steinbach im Abstiegsduell mit 1:2, außerdem empfing die SG Hüffelsheim den VfB Bodenheim und holte einen 3:1-Heimdreier. Außerdem gewann Bienwald Kandel gegen Steinwenden mit 4:1 und Hohenecken gegen Pirmasens II endete mit einem 2:2-Remis