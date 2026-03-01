 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Verbandsliga: TSG Bretzenheim verpasst wichtigen Heimsieg

FC Basara unterliegt Mechtersheim knapp mit 1:2 +++ SV Viktoria Herxheim gewinnt auswärts in Morlautern +++ Marienborn holt Remis gegen Top-Team Jahn Zeiskam +++ Bretzenheim verliert gegen Abstiegskonkurrenten +++ Hüffelsheimer Heimsieg gegen Bodenheim

von Redaktion · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser
Die TSG Bretzenheim muss einen Rückschlag im Abstiegkampf hinnehmen.
Die TSG Bretzenheim muss einen Rückschlag im Abstiegkampf hinnehmen. – Foto: Pia Pfeifer

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Rheinhessen. Wie verkraftet der SV Alemannia Waldalgesheim diesen Rückschlag? Am Mittwochabend gab es unter Flutlicht ein 0:1 gegen Marienborn, nun steht am Montagabend - wieder unter Flutlicht, wieder zuhause - das Derby gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach an. Die Marienborner wiederum waren gegen TB Jahn Zeiskam gefordert und holten auswärts einen Punkt. Das Gipfeltreffen stieg am Samstag beim FC Basara, die gegen den TuS Mechtersheim mit 2:1 verloren. Bereits am Freitagabend eröffneten Morlautern und Herxheim den Spieltag mit einem fulminantem 4:2 Sieg für die Herxheimer. Bretzenheim unterlag dem TuS Steinbach im Abstiegsduell mit 1:2, außerdem empfing die SG Hüffelsheim den VfB Bodenheim und holte einen 3:1-Heimdreier. Außerdem gewann Bienwald Kandel gegen Steinwenden mit 4:1 und Hohenecken gegen Pirmasens II endete mit einem 2:2-Remis

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
2
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
1
2

Heute, 15:00 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
1
2

Heute, 15:45 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
4
1
Abpfiff

Morgen, 19:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
19:30live