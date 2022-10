Verbandsliga: TSG Bretzenheim diskutiert Spielphilosophie Beim Aufsteiger ist man unzufrieden mit der Punkteausbeute +++ Szep fehlt

Mainz . Vor dem Gastspiel bei Jahn Zeiskam (Sonntag, 15 Uhr) will das Trainer-Duo der TSG Bretzenheim seine Verbandsliga-Fußballer zum kollektiven Gedankenaustausch bitten. „Wir wollen den Input der Mannschaft erfragen, was es an Verbesserungsmöglichkeiten gibt, denn mit der Punkteausbeute ist niemand zufrieden“, sagt Timo Schmidt.

Die Frage stellt sich, ob die 46er der Spielphilosophie, die den Aufstieg brachte, auch im Abstiegskampf treu bleibt. Schmidt ist dafür, sie sollte nur deutlich besser umgesetzt werden: „Wir müssen wieder mehr in unser Spiel investieren, dürfen uns den Schneid nicht abkaufen lassen, müssen mutiger sein, unser Pressing wieder praktizieren.“

Den Mangel an verfügbaren Führungsspielern lindert Johann Felkers Rückkehr. In der Abwehr sieht Schmidt in Theo Neumaier das Potenzial, in die Rolle von Kreuzband-Patient Luca Scherer zu schlüpfen – wenn der 20-Jährige sich nur traut. Bitter: Sascha Szep fehlt mit Haarriss in den Rippen. „Panik gibt es bei uns nicht“, betont Schmidt, „aber wir wollen punkten, ganz klar.“ Denn aktuell steht die TSG unter dem Strich – und Zeiskam knapp drüber.