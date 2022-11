Verbandsliga: Triumph der Eltviller Hartnäckigkeit Schlusslicht leuchtet beim 4:1 über Waldgirmes II auf

Den Nackenschlag des frühen 0.1 steckten die Eltviller weg, als wäre nichts passiert. „Ich hatte es im Gefühl, dass wir mal dran sind. Das war gegen den Tabellendritten eine absolute Kollektivleistung mit einem auch in der Höhe verdienten Sieg“, bescheinigte Teammanager Sven Klärner allen Akteuren einsatzmäßig die Bestnote. Gut für die Rheingauer, dass Routinier Christopher Bingel zur Verfügung stand, nach Flanke von Marlon Klärner per Kopf zum 1:1 traf. In der zweiten Hälfte musste er allerdings verletzt vom Platz. Doch die Eltviller blieben am Drücker, stockten durch Mojtaba Tajik und Marlon Klärner auf. Beste Einstimmung für das Derby bei Biebrich 02 (So., 15 Uhr).

Spvgg. Eltville: A. Stubben; L. Scholten, Kodaira, Clarysse, Bolela, C. Lang, Abd Ali, Bingel (70. El Hamsi), Asghanpour Meingah, M. Klärner (85. Bichinashvili), Tajik.

Tore: 0:1 Götz (10.), 1:1 Bingel (35.), 2:1 Asghanpour Meinagh (55.), 3:1 Tajik (79.), 4:1 Klärner (82.). – SR: Reisert (Darmstadt). – Zu.: 80.