Verbandsliga: Traumtore lassen Opel-Frauen erneut jubeln

Rüsselsheim (abi). Es läuft bei den Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim. Nach dem 4:2 zuhause über Mittelbuchen behielten sie nun auch auswärts bei der TSG 51 Frankfurt mit 2:0 (2:0) die Oberhand und schoben sich in der Verbandsliga Süd unter die Top-Fünf vor.
Trainerin Jessica Klement konnte begeistert von „einer ganz starken ersten Halbzeit“ berichten. Suzan Pekgüzelyigit sorgte in der zwölften Minute für die frühe Führung, schloss nach einem gelungenen Dribbling cool ab. Ein tolles Tor gelang dann auch Josi Wismar. „Ein Traumschuss aus 30 Metern“, jubelte Klement über das 2:0 ihrer Schwester.
SCO-Keeperin Annika Peschke sichert den Dreier in Frankfurt
In der zweiten Spielhälfte konnten die Opel-Frauen den Vorsprung verwalten, vor allem auch dank Keeperin Annika Peschke, die sehr stark hielt. Trotz der Ausfälle von Janine Hanke (krank) und Goalgetterin Jessica Losert (Urlaub) gelang den Rüsselsheimerinnen somit bereits der vierte Saisonsieg. Am kommenden Samstag hoffen sie nun auch beim Spitzenreiter TSV Nieder-Ramstadt auf eine Chance. „Leider fehlen dann drei andere Spielerinnen, aber mindestens ein Punkt ist das Ziel“, so Klement.
Tore: 1:0 Pekgüzelyigit (12.), 2:0 Wismar(37.).