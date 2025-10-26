2:0 gewannen die Frauen von Opel Rüsselsheim gegen TG Frankfurt. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Verbandsliga: Traumtore lassen Opel-Frauen erneut jubeln Rüsselsheimerinnen setzen Lauf fort +++ Beeindruckende Tore bringen den Sieg

Rüsselsheim (abi). Es läuft bei den Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim. Nach dem 4:2 zuhause über Mittelbuchen behielten sie nun auch auswärts bei der TSG 51 Frankfurt mit 2:0 (2:0) die Oberhand und schoben sich in der Verbandsliga Süd unter die Top-Fünf vor.

Trainerin Jessica Klement konnte begeistert von „einer ganz starken ersten Halbzeit" berichten. Suzan Pekgüzelyigit sorgte in der zwölften Minute für die frühe Führung, schloss nach einem gelungenen Dribbling cool ab. Ein tolles Tor gelang dann auch Josi Wismar. „Ein Traumschuss aus 30 Metern", jubelte Klement über das 2:0 ihrer Schwester.