Verbandsliga-Transfers: Umbruch beim SVW, Neustart bei SG Walluf

Wiesbaden/Walluf. Drei Wiesbadener Teams und die Rheingau-Formation der SG Walluf - rund um die hessische Landeshauptstadt steigt die Derby-Dichte. Mit Limburg 07 ist neben dem Türkischen SV ein Aufsteiger dazugekommen, der hoch gehandelt wird. Wie auch der TSV, der sich in puncto Qualität und Kader-Breite bestens präpariert zu haben scheint, sich in der oberen Hälfte ansiedeln will.