Verbandsliga: Trainertrennung zum Saisonende Einvernehmliche Trennung zwischen dem Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und Cheftrainer Patrick Faber zum Saisonende

– Foto: Verein

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und Cheftrainer Patrick Faber haben sich aufgrund unterschiedlicher Auffassung über eine Neuorientierung einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit nach Abschluss der laufenden Saison zu beenden. Damit geht eine achtjährige Ära in der Weststadt zu Ende.

Patrick Faber war insgesamt acht Jahre für die TSG tätig – zunächst als Spieler, später im Funktions- und Trainerbereich. Als aktiver Fußballer absolvierte er 30 Spiele für die Herrenmannschaft und war Teil des Teams, das den Aufstieg von der Landesliga in die Verbandsliga realisierte. 2019 rückte er ins Trainerteam auf, war zunächst ein Jahr lang Co-Trainer unter Benjamin Bilger, bevor er zur Saison 2020/21 auf dem letzten Platz der Verbandsliga die Verantwortung als Cheftrainer übernahm. Insgesamt sechs Spielzeiten stand Faber in der Verbandsliga an der Seitenlinie und betreute die Mannschaft in 168 Pflichtspielen. Dabei verbuchte er 87 Siege, 40 Unentschieden und 41 Niederlagen. Neben diesen Zahlen prägte er vor allem mit großem Engagement, Verlässlichkeit und hoher Identifikation die sportliche Entwicklung der Mannschaft.

Gleich zu Beginn seiner Trainerlaufbahn gelang es ihm, den Klassenerhalt in anspruchsvollen Spielzeiten jeweils souverän zu sichern. In der Saison 2021/22 führte er das Team nach einem schwierigen Start zurück in die Erfolgsspur und leitete einen nachhaltigen sportlichen Aufwärtstrend ein. Auch den umfassenden personellen Umbruch zu Beginn der laufenden Saison mit zahlreichen Ab- und Zugängen meisterte er mit großem Einsatz und Weitsicht. Unter Patrick Faber hat sich die Mannschaft in der Verbandsliga etabliert und jedes Jahr einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. „Patrick hat in den vergangenen Jahren enorm viel für unseren Verein geleistet. Er hat Verantwortung übernommen, schwierige Phasen mit großer Ruhe gemeistert und die Mannschaft stets mit vollem Einsatz geführt. Für diese Arbeit und seine tiefe Verbundenheit zur TSG sind wir ihm sehr dankbar“, teilt der Verein in einer Stellungnahme mit.