Verbandsliga-Trainer tritt ab: "In reifen Gesprächen entschlossen"

– Foto: Sebastian Schmidt

Am 14. Juni 2025 feierte der SSV Havelwinkel Warnau den größten Erfolg seiner noch jungen Vereinsgeschichte. Durch einen 5:2-Heimsieg am letzten Spieltag gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark krönte sich der Club aus dem Nordosten des Bundeslandes zum Meister der Landesliga Nord und sicherte sich damit den historischen Aufstieg in die Verbandsliga.

Dieser Erfolg wird für immer eng mit dem Namen Steffen Lenz verbunden bleiben. Der 56-Jährige hatte die Warnauer erst im Sommer zuvor übernommen und gleich in seiner ersten Saison zum Titelgewinn geführt. Nun ist allerdings klar: Die Amtszeit des Trainers und seines 26-jährigen Assistenten Niklas Haase wird nach zwei Jahren mit dem Abschluss der Spielzeit enden. Darüber informierte der Tabellenvorletzte der Verbandsliga in dieser Woche. Zu den FuPa-Profilen:

"Der SSV sowie Steffen Lenz haben sich in reifen Gesprächen dazu entschlossen, zum Saisonende getrennte Wege zu gehen. Darüber hinaus wird auch Co-Trainer Niklas Haase sein Engagement nicht über den Sommer hinaus fortsetzen", gab der Verein auf seinen Kanälen bekannt. Die Trennung erfolge demnach "im beiderseitigem Einvernehmen". Beide würden das Team "mit vollem Einsatz" in den verbliebenen Wochen der Saison betreuen.

Sieben Punkte Rückstand bei nur noch vier Partien

Bei noch vier ausstehenden Partien sind die Chancen allerdings gering, dass sich das Trainerteam mit dem Klassenerhalt in der Verbandsliga verabschieden wird. Bei noch zwölf zu vergebenen Zählern liegt der SSV Havelwinkel Warnau sieben Punkte hinter dem SC Bernburg, der den ersten sicheren Tabellenplatz belegt.

Der historische Titelgewinn aus dem Vorjahr dürfte allerdings für immer in Erinnerung bleiben. "An dieser Stelle gilt es einen Dank auszusprechen. Der Aufstieg in die Verbandsliga stellt den größten Erfolg der Vereinsgeschichte dar, dazu habt ihr maßgeblich beigetragen. Vielen Dank", richtete der Club das Wort an die scheidenden Trainer.