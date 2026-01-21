Verbandsliga-Torwart wechselt in die Kreisliga A und weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Tabellenzweite der Kreisliga A2 Bodensee hat kurz vor Ende der Transferperiode einen Coup gelandet. Vom Verbandsligisten TSV Berg kommt der langjährige Torhüter Alin Constantinescu (30) zum SV Amtzell. Seit der Saison 17/18 spielte Constantinescu, der in Amtzell wohnt, beim TSV Berg und kann auch ein Jahr in der rumänischen zweiten Liga vorweisen. Zuvor hatte der SV Amtzell schon in der Winterpause Stürmer Ioannis Agridiotis (19) vom FV Weiler II verfplichtet. Mit diesen beiden Neuzugängen geht der SV gut gewappnet in die Rückrunde, der Rückstand auf den Tabellenführer FC Isny beträgt momentan zwei Punkte (bei einem Spiel mehr).

FC Mittelbiberach



Mittelfeldspieler Marc Vogel (26) wechselt vom SV Uttenweiler (Bezirksliga Oberschwaben) zum Tabellendritten der Kreisliga A3 Oberschwaben, FC Mittelbiberach. Vogel spielte zuvor unter anderem auch schon für den SSV Ehingen-Süd (Verbandsliga Württemberg) und den FV Olympia Laupheim (Landesliga Staffel 4). Der Rückstand auf den Tabellenführer SGM Muttensweiler/Hochdorf beträgt zur Winterpause sechs Punkte



SV Haisterkirch



