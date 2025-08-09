Verbandsliga: Torspektakel beim FC Ederbergland

Wiesbaden. In der Verbandsliga kam es zum Duell zwischen dem FC Waldbrunn und dem SV Rot-Weiß Hadamar. Die Heimmannschaft konnte spät in der Partie ihren ersten Sieg der Saison einfahren. Der FC Ederbergland muss gegen Aufteiger TSF Heuchelheim nach einer torreichen Partie in der 89. Minute den 4:4 Ausgleichstreffer hinnehmen. Beim Duell zwischen dem TuS Dietkirchen und dem FV Biebrich 02 steht es zur Halbzeit noch 0:0. Am Sonntag gibt dann Verbandsliga-Rückkehrer SSC Juno Burg sein Debüt und empfängt Germania Okriftel, ebenso ist der Absteiger TSV Steinbach Haiger II erstmals im Einsatz und bei Blau-Gelb Marburg gefordert. Im Duell zwischen dem SV Wiesbaden und dem SV Zeilsheim wollen zwei Sieger des ersten Spieltags eine Serie starten. Aufsteiger gegen Absteiger heißt es im Duell zwischen dem VfR Limburg und den TuS Hornau. Außerdem hat die SG Walluf den FV Breidenbach zu Gast.