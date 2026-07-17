Verbandsliga-Torjäger wechselt zum VfR Heilbronn

– Foto: Adnan Altinkaya / Verein

Der VfR Heilbronn, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg und künftig in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, aktiv, verstärkt seine Offensive mit Günter Schmidt. Der 31-jährige Stürmer kommt von den Sportfreunden Schwäbisch Hall an die Badstraße und bringt viel Erfahrung, regionale Verbundenheit und eine starke Torquote mit.

Schmidt war in den vergangenen Jahren fester Bestandteil der Sportfreunde Schwäbisch Hall. In der Verbandsliga Württemberg erzielte er zuletzt 13 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. Auch in den Spielzeiten davor stellte er seine Torgefahr regelmäßig unter Beweis: 2022/23 kam er in 30 Verbandsliga-Spielen auf 21 Treffer und vier Vorlagen, 2023/24 folgten zwölf Tore und sechs Assists. Insgesamt ist für ihn eine Bilanz von 262 Spielen, 150 Toren und 51 Vorlagen erfasst.

Auch in Heilbronn ist Schmidt kein Unbekannter. Für den FC Heilbronn traf er 2018/19 in der Bezirksliga Unterland 39-mal in 32 Spielen und bereitete acht Tore vor. Bereits zuvor sammelte er Erfahrungen bei der SpVgg Neckarelz II, in Schluchtern und bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Diese Stationen zeigen, dass er sowohl in der Landesliga als auch in der Verbandsliga über Jahre hinweg Verantwortung übernommen hat.