Verbandsliga-Torjäger wechselt im Sommer zum Regionalligisten

– Foto: Eibner / Ulmer

Mit Henoch Grauer setzt die TSG Balingen inmitten einer schwierigen Regionalliga-Saison ein klares Zeichen für die Zukunft. Der 20 Jahre alte Mittelstürmer kommt von der TSG Tübingen und bringt Torgefahr, Entwicklungspotenzial und ein Profil mit, das dem Offensivspiel des Aufsteigers neue Hoffnung geben soll.

Henoch Grauer passt in dieses Bild. Der großgewachsene Mittelstürmer hat in der laufenden Spielzeit für die TSG Tübingen 13 Tore in 25 Verbandsliga-Partien erzielt und damit eine bemerkenswerte Quote vorgelegt. Solche Zahlen machen aufmerksam, zumal sie auf einen Spieler verweisen, der trotz seines jungen Alters bereits Verantwortung im letzten Drittel übernimmt. Balingen verpflichtet also nicht nur einen talentierten Offensivspieler, sondern einen Torjäger, der in einer anspruchsvollen Liga seine Qualitäten nachgewiesen hat.

Der Blick auf die Tabelle erklärt, warum ein solcher Transfer Gewicht besitzt. Die TSG Balingen steht in der Regionalliga Südwest nach 28 Spielen mit 20 Punkten auf Rang 16 und damit tief im Abstiegskampf. Vor dem Heimspiel am Samstag, 18. April 2026, gegen den FSV Mainz 05 II ist die Lage angespannt. Gerade in solch einer Phase erhalten Personalentscheidungen für die kommende Saison besondere Bedeutung. Sie sollen nicht nur den Kader verbessern, sondern auch das Signal senden, dass der Verein seinen Weg mit Überzeugung weitergehen will.

Herkunft und Entwicklung

Ausgebildet wurde Henoch Grauer in der Jugend des SSV Reutlingen. Dort spielte er bis zur U19 in der DFB-Nachwuchsliga und sammelte darüber hinaus bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich der Oberliga. Das ist ein Werdegang, der auf eine solide fußballerische Schulung und frühe Gewöhnung an ein anspruchsvolles Niveau schließen lässt. Zur aktuellen Saison folgte dann der Schritt zur TSG Tübingen in die Verbandsliga Württemberg – und dort bestätigte er seine Entwicklung mit Treffern und Präsenz im Sturmzentrum.

Ein Transfer mit Perspektive

Für die TSG Balingen ist dieser Neuzugang daher mehr als eine Ergänzung. Henoch Grauer verbindet Jugend mit nachgewiesener Torgefahr und bringt ein Profil mit, das in der Offensive gefragt ist. In einer Saison, in der dem Aufsteiger bislang nur 29 Treffer gelangen, wirkt seine Verpflichtung wie ein gezielter Griff nach mehr Durchschlagskraft. Balingen holt damit einen Stürmer, der nicht nur für die Zukunft interessant erscheint, sondern schon jetzt das Versprechen neuer offensiver Impulse in sich trägt.