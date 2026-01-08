Verbandsliga-Torjäger erfolgreich operiert und Pokalauslosung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Bezirk mit:

Folgende Termine stehen in der nächsten Zeit im Bezirk Enz/Murr an:

10.01.2026: ab 11 Uhr Livestreamauslosung AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr aus den Räumlichkeiten von AZ FITNESS mit Publikum

11.01.2026: ab 10 Uhr Endrunde wfv Sparkassen JuniorCup der D-Juniorinnen in der Regentalhalle in Remseck-Aldingen

16.01.2026: Ehrenamtsabend im Bezirk Enz/Murr mit der Ehrung und Prämierung der Sieger*innen im Vereinsehrenamtspreis, Vereinsentwicklungspreis, DFB-Ehrenamtspreis und Junge Fußballhelden in Löchgau

22.01.2026: ab 19 Uhr Staffeltag der Ü32 beim FSV Ossweil

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

VfL Gerstetten

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Jojo bleibt! Johannes Walter spielt auch in der Saison 26/27 für den VfL Gerstetten. Im Zentrum auf der 6 sorgt er weiter für Stabilität

FC Holzhausen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Janik hat seine OP gut überstanden! Nach der bitteren Verletzung beim Hallenturnier in Balingen wurde Janik Michel diese Woche erfolgreich operiert. Wir wünschen dir eine gute und schnelle Genesung und hoffen, dich so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu sehen!

