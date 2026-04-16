Verbandsliga-Torhüter wechselt zum Landesligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Paul Ulmer bringt trotz seines noch jungen Werdegangs bereits beachtliche Erfahrung mit. Nach seinen Jugendstationen bei den Stuttgarter Kickers und dem SGV Freiberg wagte er in Esslingen den Schritt in den Aktivenbereich – und schaffte dort auf Anhieb den Aufstieg in die Verbandsliga. In dieser Liga absolvierte er bereits mehr als 30 Partien und sammelte damit wertvolle Spielpraxis auf anspruchsvollem Niveau.

Der TSV Ehningen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, früh ein personelles Ausrufezeichen und präsentiert mit Paul Ulmer den ersten Neuzugang für die Saison 2026/2027. Der Wechsel des Torhüters vom Verbandsligisten FC Esslingen wirkt dabei wie ein bewusstes Signal: Ehningen will den Kader mit Qualität aus höherem Niveau verstärken.

Dass ein solcher Spieler nun nach Ehningen wechselt, unterstreicht die Ambitionen des Vereins. Ulmer selbst spricht von großer Freude über den geglückten Wechsel. Für die Schalkwiesenkicker ist dieser Transfer jedenfalls ein vielversprechender Auftakt der Kaderplanung.

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Spvgg Besigheim

Die Spvgg Besigheim kann in der Bezirksliga Enz/Murr auch in der Saison 2026/2027 auf Bastian Klumpp bauen. Mit 24 Jahren geht er bereits in seine fünfte Spielzeit beim Verein – und hat sich längst den Ruf eines Spielers erarbeitet, auf den jederzeit Verlass ist.

Gerade das macht seine Verlängerung so wertvoll. Ob in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld, Klumpp überzeugt durch Ruhe, Übersicht und bemerkenswerte Konstanz. Er spielt mit der Abgeklärtheit eines Routiniers, macht kaum Fehler und verleiht der Mannschaft jene Stabilität, die in engen Spielen oft entscheidend ist. Hinzu kommt seine Qualität im Spielaufbau, die ihm auch über die reine Defensivarbeit hinaus Bedeutung verleiht. Für Besigheim bleibt damit ein zentraler Baustein des Teams an Bord.

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