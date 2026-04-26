Verbandsliga: Torflut im Abstiegskampf

Kein schöner Sonntag war es für die Verbandsliga-Torhüter, wie hier den Kreuznacher Felix Basting in Bodenheim. – Foto: Stefan Haas

Abstiegskampf kann richtig Spaß machen, zumindest als Zuschauer – wie dreimal sieben Tore in der Verbandsliga beweisen. In Bretzenheim bejubeln sie Olise-Tore und in Marienborn eine Aufholjagd im Stil des FC Bayern. Nur die Bodenheimer schieben richtig Frust.

TSG Bretzenheim – FC Bienwald Kandel 5:2 (1:2). „Die waren gut“, blickt TSG-Trainer Timo Schmidt auf den starken Aufsteiger, „am Anfang wussten wir nicht, wie wir das defensiv lösen sollen. Die haben wirklich einen guten Ball gespielt, wir waren immer einen Schritt zu spät.“ Da war das 0:2 durch Firat Alpsoy (15.) und Yasin Özcelik (18.) nur logisch.

Eine notgedrungene Umstellung nach Luca Scherers muskulären Problemen auf 4-3-3 brachte die Wende, im Verbund mit Brian Baliks Anschlusstor etwas aus dem Nichts (30.). „Die Bank war spielentscheidend, alle Wechsel haben gegriffen“, sagt Schmidt. Die TSG konnte nachlegen, Kandel hatte nur zwei Feldspieler draußen sitzen und ermattete bald.

Zwei typische Olise-Tore, nach innen ziehend ins lange Eck, durch Jakub Koutny (54.) und Tamim Noory (78.) drehten die Partie, zwei lupenreine Kontertreffer durch Lukas Fischer (82.) und Lars Frick (90.) machten den Deckel drauf. „Ein überlebenswichtiger Sieg“, strahlt Schmidt.

TSG Bretzenheim: Rosinus – Japke, Scherer (38. Leismann), Loran – Jung, Günes, Balik, Helbach (46. Fischer) – Koutny (59. Zeller), Gehrling (88. Frick), Ko (73. Noory).

VfB Bodenheim – Eintracht Bad Kreuznach 3:4 (0:2). Als verdient ordnet SGE-Interimstrainer Mario Spreitzer das Resultat ein, „sehr unverdient“ fand es VfB-Coach Marco Streker. Und blickt auf die Schlussszene: „Wir wurden schon hops genommen.“ Quell des Bodenheimer Ärgers: Calvin Faßnacht kassiert auf dem Weg zum Siegtor im Strafraum einen Tritt auf den Fuß, aber es folgt kein Pfiff, und einen langen Ball später macht Deniz Darcan im Konter das 3:4 (90.+4).

Marienborn-Rückkehrer mit Traumtor

In einer ersten Halbzeit „ohne Torchancen“, so Streker, stellte Darcan samt Seitfallzieher auf 0:2 (12., 41.). Die Guckenberg-Elf schlug zurück. „Das war ein Spiel auf ein Tor“, betont der Trainer. Nico Manz nickte Felix Kammerers Flanke ein (55.), Calvin Faßacht traf flach aus 16 Metern (75.) und Thomas Meyenburg per Kopf nach einer Ecke (78.). Edis Sinanovic, der zur neuen Saison zur TuS Marienborn zurückkehrt, egalisierte per Distanzschuss (85.). „Das war mit unsere beste Halbzeit seit langem“, hält Streker fest, ungeachtet der ärgerlichen Pointe.

VfB Bodenheim: Simon – Schäfer, Ziewers, Manz – Heine (46. T. Meyenburg), Kammerer, Ben Hazaz – Aliu, Faßnacht – Abou Daya, Abdelaali (89. Röth).

TuS Steinbach – TuS Marienborn 3:4 (3:0). Die famose Aufholjagd trug einen Namen. Felix Schwab empfahl sich schon vor dem Seitenwechsel mit Offensivdrang für die Zehnerposition – und legte, entsprechend vorgezogen, einen lupenreinen Hattrick hin (65., 73., 86.). „Wir kamen mit ihrer Spielweise gar nicht zurecht“, blickt Trainer Ali Cakici auf Durchgang eins. Nach eigentlich strafwürdigem Einsatz gegen Keeper Paul Bienefeld (Lorenzo Hernandez II./12.), per abgefälschter Bogenlampe (Julius Neu/15.) und starker Kombination (Ricki Schander/31.) legte der Vorletzte vor.

Rote Karte für beide Trainer

Doch danach stürmten nur noch die Gäste. Luka Baljak eröffnete, passend zur Bayern-liken Aufholjagd, nach Antonio Serratores „Kimmich-Chip“ (59.) sehenswert per Direktabnahme, ehe die große Schwab-Show begann. Beide Trainer sahen die Rote Karte, Cakici selbst für einen Ordnungsruf in Richtung der arg mitteilungsfreudigen Gastgeber Anfang der zweiten Halbzeit. O-Ton: „Haltet doch alle mal die Fresse.“ Die Sperre am kommenden Sonntag gegen Spitzenreiter TuS Mechtersheim nimmt Cakici gelassen hin: „Egal, das haben wir bisher immer gut hingekriegt.“

TuS Marienborn: Bienefeld – Hofmann, Beck, Breier – Hornetz (89. Ritz), Schwab, Trapp (80. Zeghli), Serratore, Schwiderski (46. I. Fakovic) – Baljak (90.+5 Markiefka), Melament (46. Paulus).