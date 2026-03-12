Verbandsliga: Topspiel und allerletzte Chancen

Die TuS Hornau wollen auch im Verbandsliga-Topspiel gegen Hadamar jubeln. Der VfR 07 Limburg kann den SV Wiesbaden in den Abstiegssumpf ziehen. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Der kommende Verbandsliga-Spieltag steht vor allem im Zeichen des absoluten Topspiels: Die TuS Hornau empfangen Rot-Weiß Hadamar. Der Erste gegen den Dritten, keine Frage: Das könnte ein vorentscheidendes Spiel im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg werden. Hadamar ist die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga, hat sich nach mauem Start gefangen und pflügt derzeit durch die Liga, Hornau mühte sich zuletzt zum Sieg in Heuchelheim. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream.

Bereits am Samstag spielen der FV Biebrich und der FC Waldbrunn im direkten Duell den "letzten Strohhalm" aus - nur wer gewinnt, kann sich noch die Minimalchance erhalten, ins Rennen um Platz zwei einzugreifen. Selbiges gilt für den FC Ederbergland, der Steinbach Haiger II zu Gast hat. Deutlich aussichtsreicher ist die SG Walluf im Rennen, wobei die jüngste 0:2-Niederlage gegen den Türkischen SV ein Rückschlag war. Am Samstag soll mit einem Sieg beim TuS Dietkirchen wieder oben angedockt werden.

Im Flow ist aktuell der Türkische SV Wiesbaden, der mit zwei Derbysiegen fulminant ins Jahr 2026 gestartet ist. Da sollte der SSC Juno Burg zuhause schlagbar sein. Schlagbar scheint momentan auch der SV Wiesbaden. Das kriselnde Team aus der Landeshauptstadt ist im Traditionsduell beim VfR 07 Limburg zu Gast, die Limburger könnten mit einem Heimsieg den SVW tiefer ins Abstiegsgeschehen ziehen. Ferner ist Germania Okriftel bei Blau-Gelb Marburg zu Gast und Schlusslicht Breidenbach gastiert in Heuchelheim.