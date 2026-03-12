 2026-03-11T14:31:18.301Z

Verbandsliga: Topspiel und allerletzte Chancen

Kracher zwischen TuS Hornau und Rot-Weiß Hadamar überstrahlt den Spieltag +++ Für Biebrich und Waldbrunn zählt nur der Sieg für Minimalchance auf den Aufstieg +++ Walluf will sich rehabilitieren

von Redaktion · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Die TuS Hornau wollen auch im Verbandsliga-Topspiel gegen Hadamar jubeln. Der VfR 07 Limburg kann den SV Wiesbaden in den Abstiegssumpf ziehen.
Die TuS Hornau wollen auch im Verbandsliga-Topspiel gegen Hadamar jubeln. Der VfR 07 Limburg kann den SV Wiesbaden in den Abstiegssumpf ziehen. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Der kommende Verbandsliga-Spieltag steht vor allem im Zeichen des absoluten Topspiels: Die TuS Hornau empfangen Rot-Weiß Hadamar. Der Erste gegen den Dritten, keine Frage: Das könnte ein vorentscheidendes Spiel im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg werden. Hadamar ist die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga, hat sich nach mauem Start gefangen und pflügt derzeit durch die Liga, Hornau mühte sich zuletzt zum Sieg in Heuchelheim. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream.

Bereits am Samstag spielen der FV Biebrich und der FC Waldbrunn im direkten Duell den "letzten Strohhalm" aus - nur wer gewinnt, kann sich noch die Minimalchance erhalten, ins Rennen um Platz zwei einzugreifen. Selbiges gilt für den FC Ederbergland, der Steinbach Haiger II zu Gast hat. Deutlich aussichtsreicher ist die SG Walluf im Rennen, wobei die jüngste 0:2-Niederlage gegen den Türkischen SV ein Rückschlag war. Am Samstag soll mit einem Sieg beim TuS Dietkirchen wieder oben angedockt werden.

Im Flow ist aktuell der Türkische SV Wiesbaden, der mit zwei Derbysiegen fulminant ins Jahr 2026 gestartet ist. Da sollte der SSC Juno Burg zuhause schlagbar sein. Schlagbar scheint momentan auch der SV Wiesbaden. Das kriselnde Team aus der Landeshauptstadt ist im Traditionsduell beim VfR 07 Limburg zu Gast, die Limburger könnten mit einem Heimsieg den SVW tiefer ins Abstiegsgeschehen ziehen. Ferner ist Germania Okriftel bei Blau-Gelb Marburg zu Gast und Schlusslicht Breidenbach gastiert in Heuchelheim.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Sa., 14.03.2026, 14:30 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
14:30

Sa., 14.03.2026, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
16:00

Sa., 14.03.2026, 16:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
16:00live

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
14:30

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
15:00

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
15:00

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
15:15

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
15:30