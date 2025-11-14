Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Während der SV Steinwenden den TuS Hohenecken erwartet, muss der FC Basara beim VfB Bodenheim antreten. – Foto: Keita Sugawara - Archiv
Verbandsliga: Topspiel in Zeiskam, Pfalz-Derby in Steinwenden
Mechtersheim am Freitagabend in Pirmasens +++ Zeiskam und Kandel im direkten Duell +++ Kellerkracher in Steinbach +++ Pfälzer Derby in Steinwenden
Der Chefcoach könnte lange gesperrt werden: Wie geht Verbandsliga-Tabellenführer TuS Mechtersheim damit um? Am Freitagabend eröffnet die TuS in Pirmasens den Spieltag. Samstag ziehen dann die Verfolger nach, allen voran die beiden Top-Teams Jahn Zeiskam und Bienwald Kandel im direkten Duell. Außerdem ist Alemannia Waldalgesheim in Herxheim gefordert und Basara Mainz muss bei Kellerkind Bodenheim seine Hausaufgaben erledigen. Am Sonntag will die SG Eintracht gegen Bretzenheim ihren jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Im Kellerduell stehen sich Steinbach und Morlautern gegenüber, im Derby treffen Steinwenden und Hohenecken aufeinander. Ferner will die TuS Marienborn gegen Hüffelsheim beweisen, dass sie das angekündigte Aus ihres langjährigen Trainers Ali Cakici gut verkraftet hat.