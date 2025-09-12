 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Die TuS Hornau sind am kommenden Sonntag beim TSV Steinbach Haiger II gefordert. – Foto: Björn Franz - Archiv

Verbandsliga: Topspiel der Absteiger, Walluf will vorne bleiben

Der kommende Spieltag bietet zahlreiche interessante Paarungen +++ Waldbrunn beim Schlusslicht +++ Biebrich eröffnet samstags +++ Steinbach II gegen Hornau im Fokus

Die Verbandsliga Mitte bietet zur frühen Phase der Saison bereits Spannung und deutet an, dass sich ein packender Kampf um die Meisterschaft bis zum Schluss entwickeln könnte. So ergeben sich auch Woche für Woche richtige Kracherspiele. Den Spieltag eröffnen am Samstag der FV Biebrich im Heimspiel gegen den Aufsteiger VfR Limburg. Sonntags geht es dann rund: Die SG Walluf empfängt als aktueller Tabellenführer den in dieser Saison strauchelnden SV Zeilsheim, doch Vorsicht: In der Vorsaison schafften die Zeilsheimer das seltene Kunststück auswärts in Walluf zu gewinnen. Aufsteiger Juno Burg und Blau-Gelb Marburg dürften sich ein ähnlich packendes Duell liefern wie der SV Wiesbaden und Aufsteiger Heuchelheim. Der starke Aufsteiger Türkischer SV Wiesbaden geht sogar als leichter Favorit ins Duell mit Dietkirchen, ebenso wie der wiedererstarkte SV Rot-Weiß Hadamar (in Breidenbach). Das Topspiel des Spieltags steigt in Haiger, wo der TSV Steinbach II die TuS Hornau empfängt. Beide Hessenliga-Absteiger sind stark in die Saison gestartet, der Zweite trifft auf den Dritten. In der kommenden Saison hatte Hornau zweimal das bessere Ende für sich, läuft es in diesem Jahr wieder so? Ferner will Schlusslicht Germania Okriftel gegen Waldbrunn die ersten Punkte des Jahres einfahren.

Die Partien im Überblick:

Morgen, 16:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
16:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:00live

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
15:00

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
15:30

