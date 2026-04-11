Verbandsliga: SVU will Pleite wettmachen

Nach der überraschenden Niederlage bei Schlusslicht FCA Darmstadt (rechts: Gabriel Feth Flauzino) empfängt Verbandsliga-Primus SV Unter-Flockenbach (links: Rafael Antunes, Mitte Luca Kaiser) am Sonntag den FC Kalbach. Archivfoto: Peter Henrich

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach musste nach zuletzt sieben Siegen in Folge und dem damit einhergehenden Sprung an die Tabellenspitze am Ostermontag wieder eine Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis verlor ausgerechnet beim Tabellenletzten FCA Darmstadt mit 0:1. Der SVU hatte gegen massiv mauernde Gastgeber einfach keine Lösung parat.

„Wir dürfen uns halt nicht ausruhen“, sagt der SVU-Coach, dessen Mannschaft auf Platz eins zwar immer noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Kickers Offenbach II vorweisen kann. Doch in Stein gemeißelt ist dieser Sachverhalt nicht – zumal die „kleinen Kickers“ noch ein Spiel in der Hinterhand haben. Und so erwartet Cambeis am Sonntag ab 14 Uhr im Heimspiel seiner Elf gegen den abstiegsgefährdeten FC Kalbach eine Reaktion auf die jüngste Niederlage gegen Darmstadt.

Cambeis freut sich aufs Duell mit dem FC Kalbach

„Wir haben auf eigenem Platz jetzt wieder mehr Optionen“, sagt der Coach und erwartet mit Kalbach einen Gegner, der fußballerische Lösungen sucht. „Kalbach wird sich nicht nur hinten rein stellen und das kommt uns entgegen“, ist sich Cambeis sicher. Zugleich freut sich der Übungsleiter auf die Partie gegen den Vierzehnten. „Kalbach spielt durchaus attraktiven Fußball und das passt nicht so ganz zum Tabellenbild.“

Routinier Jens Bundschuh rückt am Sonntag wieder in den SVU-Kader, ansonsten wird Unter-Flockenbach unverändert gegenüber der Vorwoche in die Partie gegen Kalbach gehen.

Kalbach-Spiel als Auftakt einer englischen Woche

Der Kalender der „Flockies“ ist derweil in den kommenden Tagen und Wochen pickepackevoll: Nach der Partie am Sonntagnachmittag steht bereits am Mittwochabend (19.30 Uhr) das Halbfinale im Bergsträßer Kreispokal auf dem Programm. Die Cambeis-Elf ist dann beim Gruppenligisten FSG Riedrode gefordert, die Partie wird live im Stream auf echo-online.de übertragen. Das zweite Halbfinale bestreiten bereits am Dienstag die beiden Gruppenligisten VfR Fehlheim und FC Fürth. Anpfiff auf dem Fehlheimer Naturrasen ist ebenfalls um 19.30 Uhr.

Abgeschlossen wird die englische Woche für den SV Unter-Flockenbach am Sonntag, 19. April (15.30 Uhr), mit dem Liga-Gastspiel beim SC Dortelweil.





