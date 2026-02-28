Verbandsliga: SVU will die Kickers ärgern

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach ist gut aus der Winterpause gekommen, hat sein Nachholspiel beim VfR Groß-Gerau vorvergangenen Freitag mit 1:0 gewonnen und ist damit gut gerüstet für die bevorstehende Herausforderung. Denn die Elf von Trainer Lukas Cambeis ist am Sonntag ab 15 Uhr bei Spitzenreiter Kickers Offenbach II gefordert.
Der Hessenliga-Absteiger aus Unter-Flockenbach stellt sich auf ein schweres Spiel gegen einen in sich gewachsenen und gut strukturierten Gegner ein. „Offenbach ist eine spielstarke Mannschaft mit viel Qualität“, sagt Cambeis. Der Coach erwartet ein intensives Spiel: „Wir wissen, was auf uns zukommt.“
Der SVU dürfte den offensivstarken Kickers dennoch etwas entgegenzusetzen haben, vor allem dann, wenn die Cambeis-Elf ihr eigenes Spiel durchdrücken kann, sich auf ihre Stärken besinnt. „Aber wir müssen noch mehr Chancen generieren“, sagt der SVU-Trainer nach dem zuletzt eher chancenarmen Spiel gegen Groß-Gerau. „Offensiv müssen wir noch mehr auf die Platte bringen.“ Jonas Waldmann ist aller Voraussicht nach wieder mit von der Partie.