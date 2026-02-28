Verbandsliga: SVU will die Kickers ärgern Bei Spitzenreiter Kickers Offenbach II erwartet der SV Unter-Flockenbach ein intensives Spiel. Trainer Cambeis hat eine Forderung an seine Elf. von Jan Zehatschek · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

In der Verbandsliga Süd tritt der SV Unter-Flockenbach bei Tabellenführer Kickers Offenbach II an – Foto: Dominik Claus - Archiv

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach ist gut aus der Winterpause gekommen, hat sein Nachholspiel beim VfR Groß-Gerau vorvergangenen Freitag mit 1:0 gewonnen und ist damit gut gerüstet für die bevorstehende Herausforderung. Denn die Elf von Trainer Lukas Cambeis ist am Sonntag ab 15 Uhr bei Spitzenreiter Kickers Offenbach II gefordert.

Der Hessenliga-Absteiger aus Unter-Flockenbach stellt sich auf ein schweres Spiel gegen einen in sich gewachsenen und gut strukturierten Gegner ein. „Offenbach ist eine spielstarke Mannschaft mit viel Qualität", sagt Cambeis. Der Coach erwartet ein intensives Spiel: „Wir wissen, was auf uns zukommt."