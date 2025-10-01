Nicht nur die Tore von Linus Hebling fehlen dem SV Unter-Flockenbach wohl die gesamte Vorrunde. Der Stürmer fällt verletzt aus. Archivfoto: Dominik Claus

Verbandsliga: SVU legt Aufstiegspläne ad acta Flockenbachs Trainer Lukas Cambeis nimmt kein Blatt vor den Mund: „Sind als Mannschaft aktuell nicht gut genug“ Verlinkte Inhalte VL Hessen Süd Flockenbach SV Pars

Bergstraße. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach hatte sich viel vorgenommen, wollte im Heimspiel gegen den SC Dortelweil vergangenen Sonntag die Trendwende schaffen. Doch die kalte Dusche kam kurz vor der Halbzeit, als ein Torwartfehler zum 0:1-Rückstand führte. „Es ist zu einfach, gegen uns Tore zu schießen“, sagt Trainer Lukas Cambeis: „Wir verteidigen aktuell zu schlecht, schaffen es nicht, uns im Eins-gegen-Eins durchzusetzen.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Cambeis hat viele Baustellen zur Zeit. Und sein Befund ist klar formuliert, deutlich und schonungslos: „Wir sind als Mannschaft aktuell nicht gut genug.“ Der Coach spricht die Sachverhalte bewusst an und ohne Dinge schönzureden. „Gegen Dortelweil waren 20 Minuten gut“, sagt er. Auch offensiv mangelt es an Durchschlagskraft. Cambeis verweist auf 50 Tore, die seinem Team ohne die Top-Stürmer Linus Hebling (verletzt), Lotfi Graidia und Angel Arthee (beide gingen nach dem Abstieg) gegenüber der Saison 2024/25 fehlen.