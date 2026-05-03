 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Verbandsliga: SV Unter-Flockenbach kann keine Schlusslichter

Schon wieder patzt der SV Unter-Flockenbach bei einem Tabellenletzten der Verbandsliga +++ Das hat diesmal Folgen für den Aufstiegsaspirantenrnrn

von Jan Zehatschek · Heute, 21:19 Uhr · 0 Leser
Ist die Luft schon raus? Schon wieder hat der SV Unter-Flockenbach bei einem Kellerkind der Verbandsliga verloren.
Ist die Luft schon raus? Schon wieder hat der SV Unter-Flockenbach bei einem Kellerkind der Verbandsliga verloren. – Foto: Dominik Claus

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Lukas Cambeis
Lukas Cambeis

Unter-Flockenbach. Der SV Unter-Flockenbach stolperte erneut bei einem Schlusslicht: 2:5 (1:3) hieß es am Sonntag bei der SG Langstadt/Babenhausen. Der Absteiger musste damit Tabellenplatz eins in der Verbandsliga Süd an die Sportfreunde Seligenstadt abgeben. Und der SVU muss nächste Woche mit dem FC Neu-Anspach wieder gegen ein Schlusslicht spielen.

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SG Langstadt/Babenhausen
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SV Unter-Flockenbach
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Abpfiff

Trainer Lukas Cambeis konnte seinen Spielern aber keinen Vorwurf machen. "Es waren einfach zu wenig Situationen für uns dabei – wir haben den Gegner nicht unterschätzt und waren auch nicht nervös", sagte er. Die Gäste hatten Chancen für neun Tore, machten das Spiel. Doch die Gastgeber konterten geschickt und waren eiskalt im Abschluss. "Drei Gegentore waren schwer zu verteidigen. Aber wir haben immer noch alles in den eigenen Händen", sagte Cambeis mit Blick auf Meisterschaft und Aufstieg: "Wir haben jetzt drei Endspiele".