Verbandsliga: SV Unter-Flockenbach denkt in Etappen

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach will seine positive Bilanz bestätigen und am Sonntag (15 Uhr) beim 1. FC Langen drei Punkte nachlegen. "Wir haben noch vier Spiele bis zur Winterpause, und wir denken in Etappen", sagt SVU-Trainer Lukas Cambeis. Der Absteiger hat zuletzt beim Erfolg gegen Spitzenreiter Seligenstadt überzeugt und sich auf Tabellenplatz sechs vorgearbeitet, war vergangenes Wochenende aber spielfrei.
In Langen erwartet der SVU einen gut strukturierten Gegner mit viel Wille zum Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Derzeit steht der 1. FC auf dem ersten Abstiegsplatz. "Eventuell können wir einen Schlusssprint ansetzen bis zur Winterpause", sagt der SVU-Trainer, der aber auch bekennt: "Die Tabelle interessiert mich nicht."
Jan Mayer handelte sich im Spiel der zweiten Mannschaft die Rote Karte ein und ist am Sonntag gesperrt. Sufjan Aliev hat eine Prellung im Mittelfuß, Donat Maraj sich das Knie überdehnt. Torjäger Linus Hebling indes ist nach seiner langwierigen Schulterverletzung seit drei Wochen wieder im Training und kann in Langen möglicherweise spielen.