Verbandsliga: SV Unter-Flockenbach denkt in Etappen

Nach langer Verletzungspause könnte Linus Hebling sein Saisondebüt für Fußball-Verbandsligist SV Unter-Flockenbach geben. (Archiv) Foto: Dominik Claus

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach will seine positive Bilanz bestätigen und am Sonntag (15 Uhr) beim 1. FC Langen drei Punkte nachlegen. "Wir haben noch vier Spiele bis zur Winterpause, und wir denken in Etappen", sagt SVU-Trainer Lukas Cambeis. Der Absteiger hat zuletzt beim Erfolg gegen Spitzenreiter Seligenstadt überzeugt und sich auf Tabellenplatz sechs vorgearbeitet, war vergangenes Wochenende aber spielfrei.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:00 Uhr 1. FC Langen 1. FC Langen SV Unter-Flockenbach Flockenbach 15:00 PUSH SVU will einen Lauf starten

In Langen erwartet der SVU einen gut strukturierten Gegner mit viel Wille zum Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Derzeit steht der 1. FC auf dem ersten Abstiegsplatz. "Eventuell können wir einen Schlusssprint ansetzen bis zur Winterpause", sagt der SVU-Trainer, der aber auch bekennt: "Die Tabelle interessiert mich nicht." Linus Hebling ist wieder eine Option