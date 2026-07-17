Verbandsliga: SV Pastow mit starken Neuzugängen

Der SV Pastow treibt seine Planungen für die Saison 2026/2027 in der Verbandsliga voran. Mit Torhüter Max Hagemoser und Abwehrspieler Felix Stieglitz präsentiert der Verein die ersten beiden Neuzugänge und setzt dabei auf Spieler mit interessantem Werdegang.
Hagemoser kommt mit Hansa-Vergangenheit
Mit Max Hagemoser begrüßt der SV Pastow seinen ersten Neuzugang für die neue Spielzeit. Der 23 Jahre alte Torhüter bringt eine besondere fußballerische Ausbildung mit. Seine Nachwuchszeit verbrachte er beim F.C. Hansa Rostock (2014-17), RB Leipzig (2017-19) und dem 1. FC Köln (2019-22).
Vom Feldspieler zum Torhüter
Seine ersten Schritte im Fußball machte Hagemoser beim VfL Grün-Gold Güstrow, zunächst noch als Feldspieler. Nach seinem Wechsel zum FSV Rühn rückte er aufgrund seiner damaligen Größe ins Tor. Mit starken Paraden machte er auf sich aufmerksam und wurde 2014 vom F.C. Hansa Rostock entdeckt und ins Nachwuchsleistungszentrum geholt.
Erfahrung aus dem Profibereich
Nach den Stationen in Leipzig und Köln kehrte Hagemoser im Sommer 2022 zum F.C. Hansa Rostock zurück. Dort erhielt er seinen ersten Profi-Vertrag und gehörte anschließend fest zum Torhüterteam der Profis. Für die Rostocker absolvierte er zwölf Pflichtspiele sowie 59 weitere Einsätze für die U23 in Regionalliga und NOFV-Oberliga.
Stieglitz verstärkt die Defensive
Als zweiten Neuzugang für die Saison 2026/27 stellt der SV Pastow Felix Stieglitz vor. Der 28 Jahre alte Verteidiger kommt vom SSV Güster aus der Verbandsliga Süd/Schleswig-Holstein und bringt Erfahrungen aus mehreren Stationen im norddeutschen Fußball mit.
Neue sportliche Heimat in Pastow
Stieglitz verlegt seinen Lebensmittelpunkt aus persönlichen Gründen nach Rostock. Über seinen Wechsel zum SV Pastow sagte er in der Pressemitteilung des Vereins: „Durch einen Bekannten bin ich in Kontakt mit den Verantwortlichen vom SV Pastow gekommen. Ich konnte dann die Mannschaft, den Verein und sein Drumherum kennenlernen und habe mich von Beginn an wohl und willkommen gefühlt, was mir die Entscheidung sehr leicht gemacht hat."
Er fügt hinzu: "Außerdem hat der Verein in den letzten Jahren gezeigt, was für eine Top-Adresse er in Rostock ist und ich freue mich nun ein Teil davon zu sein und in die neue Saison zu starten.“
Ausbildung im Raum Lübeck
Der Verteidiger wurde im Großraum Lübeck ausgebildet. Seine Stationen waren TSV Kücknitz, TSV Siems, JFV Hanse Lübeck und VfB Lübeck. Im Männerbereich spielte er anschließend für den 1. FC Phönix Lübeck (2017-19), FC Dornbreite Lübeck (2019-20), die zweite Mannschaft des 1. FC Phönix Lübeck (2020-22), mit Zwischenstation in den USA bei Northwood Timberwolves (2022-24), den Rahlstedter SC (2024-25) und zuletzt den SSV Güster (2025-26).
Vorfreude auf die neue Saison