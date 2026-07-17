Verbandsliga: SV Pastow mit starken Neuzugängen Torhüter Max Hagemoser und Verteidiger Felix Stieglitz verstärken den SV Pastow für die kommende Verbandsligasaison 2026/2027 von leo · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer/Vereine

Der SV Pastow treibt seine Planungen für die Saison 2026/2027 in der Verbandsliga voran. Mit Torhüter Max Hagemoser und Abwehrspieler Felix Stieglitz präsentiert der Verein die ersten beiden Neuzugänge und setzt dabei auf Spieler mit interessantem Werdegang.

Hagemoser kommt mit Hansa-Vergangenheit

Mit Max Hagemoser begrüßt der SV Pastow seinen ersten Neuzugang für die neue Spielzeit. Der 23 Jahre alte Torhüter bringt eine besondere fußballerische Ausbildung mit. Seine Nachwuchszeit verbrachte er beim F.C. Hansa Rostock (2014-17), RB Leipzig (2017-19) und dem 1. FC Köln (2019-22). Vom Feldspieler zum Torhüter

Seine ersten Schritte im Fußball machte Hagemoser beim VfL Grün-Gold Güstrow, zunächst noch als Feldspieler. Nach seinem Wechsel zum FSV Rühn rückte er aufgrund seiner damaligen Größe ins Tor. Mit starken Paraden machte er auf sich aufmerksam und wurde 2014 vom F.C. Hansa Rostock entdeckt und ins Nachwuchsleistungszentrum geholt.

Erfahrung aus dem Profibereich

Nach den Stationen in Leipzig und Köln kehrte Hagemoser im Sommer 2022 zum F.C. Hansa Rostock zurück. Dort erhielt er seinen ersten Profi-Vertrag und gehörte anschließend fest zum Torhüterteam der Profis. Für die Rostocker absolvierte er zwölf Pflichtspiele sowie 59 weitere Einsätze für die U23 in Regionalliga und NOFV-Oberliga. Stieglitz verstärkt die Defensive

Als zweiten Neuzugang für die Saison 2026/27 stellt der SV Pastow Felix Stieglitz vor. Der 28 Jahre alte Verteidiger kommt vom SSV Güster aus der Verbandsliga Süd/Schleswig-Holstein und bringt Erfahrungen aus mehreren Stationen im norddeutschen Fußball mit.