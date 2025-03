Verbandsliga: SV Hummetroth wirft Punkte weg

Darmstadt. Artug Özbakir war schon unter der Woche bewusst: „In Darmstadt ist es immer extrem schwer zu spielen“, hatte der Trainer des Verbandsligisten SV Hummetroth im Vorfeld der Partie bei Rot-Weiß Darmstadt gemunkelt. Dass sich sein Team am Ende tatsächlich nur mit einem 2:2 (1:1) in der Heimstättensiedlung begnügen musste, war für den 42-Jährigen indes kaum zu ertragen. „Ja, es ist schwer in Darmstadt. Und wenn der Gegner mit elf Mann in der eigenen Hälfte steht, dann ist es auch für uns nicht immer leicht, die passende Lösungen zu finden.“

Doch nicht der extrem defensiv eingestellte Gegner brachte Özbakir auf die Palme, sondern vielmehr das schlampige Defensivverhalten seiner eigenen Truppe. Die war zunächst durch Torjäger Giuseppe Signorelli mit 1:0 (17.) in Führung gegangen. Doch was dann folgte, machte den Coach regelrecht wütend. Einen zu kurzen Rückpass auf Torhüter Marlon Allmann schnappte sich Rot-Weiß-Torjäger Emin Aykir und schloss zum 1:1-Ausgleich (26.) ab, gleichzeitig der Pausenstand.

Und auch nach dem Wechsel betrieben die Odenwälder wieder einmal enormen Aufwand – und belohnten sich mit der erneuten Führung. Wieder war es Signorelli, der per Kopf seinen 21. Saisontreffer (70.) markierte. Der Dosenöffner zum nächsten Sieg? Nein. Denn erneut schenkte der Favorit den Gastgebern ein halbes Eigentor. Einen eigentlich harmlosen Rückpass auf Marlon Allmann vertändelte Hummetroths Keeper, Nick Neumann schnappte sich die Kugel und traf aus kurzer Distanz zum erneuten Ausgleich (76.). „Ich bin stocksauer. Wenn Du aufsteigen willst, darfst Du solche Fehler einfach nicht machen“, schimpfte Özbakir.

Der Coach stellte in der Schlussphase auf eine Dreierkette um, wollte so noch einmal den Druck erhöhen. Und das wäre fast schiefgegangen. Denn hätte Darmstadts Robin Schwarz in der Schlussminute nicht die Unterkante der Latte, sondern ins Tor getroffen – der Nachmittag für den SV Hummetroth wäre ein völlig Gebrauchter gewesen.

Die Hoffnung auf den ersten Platz bleibt

Einziges Trostpflaster: Auch Spitzenreiter Dortelweil kam zeitgleich bei Viktoria Griesheim nicht über ein 1:1 hinaus. Dank der beiden Nachholspiele haben es die Odenwälder also noch selbst in der Hand, die Tabellenführung zu übernehmen. Die nächste Chance dazu bietet sich bereits am kommenden Freitag (14.), denn das Heimspiel gegen die TS Ober-Roden wurde von Sonntag vorverlegt. Anstoß der Partie in Michelstadt ist um 19.30 Uhr.