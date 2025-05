Verbandsliga: SV Hummetroth bejubelt Meisterschaft

Griesheim. Der Durchmarsch des SV Hummetroth in die Hessenliga ist perfekt. Das 1:1 (1:0)-Unentschieden am Sonntagnachmittag beim SC Viktoria Griesheim reicht den Fußballern aus dem Höchster Ortsteil, um nur ein Jahr nach der Meisterschaft in der Gruppenliga Darmstadt auch als Meister der Verbandsliga Süd in Hessens höchste Spielklasse aufzusteigen