Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Sebastian Bohr
Verbandsliga Südwest: SG Hüffelsheim mit erstem Dreier
Aufsteiger SG Hüffelsheim bleibt auch gegen SV Steinwenden unbesiegt +++ TuS Hohenecken will in Kreuznach zweiten Sieg in Serie einfahren +++ Etliche Teams hoffen auf ersten Sieg +++ Zwei Derbys am Montagabend
Mainz. Für einige Verbandsligisten, die unter der Woche im Pokal im Einsatz waren, endet am Wochenende eine Englische Woche. Die SG Hüffelsheim, hat nun nach dem bitteren Remis gegen Marienborn in Steinwenden den ersten "Dreier" eingefahren. Am Sonntag soll für die SG Eintracht Bad Kreuznach, die gegen den Überraschungs-Tabellenführer Hohenecken ranmuss, der erste "Dreier" her. Ihre Siege wiederholen wollen auch der FC Basara (in Pirmasens) und der SV Alemannia Waldalgesheim, der zum Derby in Marienborn gastiert. Apropos Derby: Am Montagabend beschließen die Lokalduelle zwischen Bodenheim und Bretzenheim sowie Herxheim und Kandel den Spieltag.