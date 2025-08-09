Verbandsliga Südwest: SG Hüffelsheim mit erstem Dreier

Mainz. Für einige Verbandsligisten, die unter der Woche im Pokal im Einsatz waren, endet am Wochenende eine Englische Woche. Die SG Hüffelsheim, hat nun nach dem bitteren Remis gegen Marienborn in Steinwenden den ersten "Dreier" eingefahren. Am Sonntag soll für die SG Eintracht Bad Kreuznach, die gegen den Überraschungs-Tabellenführer Hohenecken ranmuss, der erste "Dreier" her. Ihre Siege wiederholen wollen auch der FC Basara (in Pirmasens) und der SV Alemannia Waldalgesheim, der zum Derby in Marienborn gastiert. Apropos Derby: Am Montagabend beschließen die Lokalduelle zwischen Bodenheim und Bretzenheim sowie Herxheim und Kandel den Spieltag.