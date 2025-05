Verbandsliga Südwest: Es herrscht noch Handlungsbedarf

Bad Kreuznach. Saisonabschluss in Pfalz: Am 32. Spieltag der Verbandsliga Südwest reist die SG Eintracht zum FSV Offenbach. Dort könnten die Bad Kreuznacher mit einem Erfolg noch auf den fünften Tabellenplatz vorrücken – vorausgesetzt, die vorher platzierten Basara Mainz und VfB Bodenheim gewinnen nicht ebenfalls.

Zugegebenermaßen ist die ganz große Spannung bei beiden Duellanten raus. Der FSV Offenbach muss nach dem jüngsten 2:2 beim TuS Rüssingen bereits sicher den Gang in die Landesliga Ost antreten. Derweil haben sich die Bad Kreuznacher vor Wochen bereits sämtlicher Abstiegssorgen und Aufstiegshoffnungen entledigt und blicken bereits in Richtung neue Saison.

Und da steht ein erneuter Umbruch ins Haus, denn mit Fabian Haas, Toni Auletta (beide Spvgg. Ingelheim), Jonah Röhlinger (TSG Planig) sowie jetzt auch noch Berkan Celebi (TuS Mechtersheim) und David Molnar (zurück nach Rumänien) verlassen doch wieder mindestens fünf Spieler das Moebusstadion. Während Thiemo Stavridis bereits im Winter an den Blumengarten gewechselt war und Nils Raab seine Karriere nach Kreuzbandriss zu Saisonbeginn beendet hat, sind darüber hinaus der Verbleib von Younes Hida (gerade erst aus Verletzung zurück) sowie die Perspektiven der weiteren Langzeitverletzten Julius Schött, Dogukan Tüysüz, Nils Flühr und Silas Köllmer (Karriere unterbrochen) fraglich. Unterm Strich werden SGE-Trainer Thorsten Effgen nach Rundenkehraus elf Spieler, also eine komplette Mannschaft, im Vergleich zum Verbandsliga-Auftakt fehlen.

Demgegenüber stehen – Stand Ende Mai – erst vier Neuverpflichtungen: Simon Marschall (TuS Hackenheim), Deniz Cinar (TuS Marienborn), Marvin Heinrich (TSV Gau-Odernheim) und Niklas Langer (Hassia Bingen). Es besteht also noch Handlungsbedarf in der Personalplanung. „Ich bin mir auch sicher, dass noch mal Bewegung in den Markt kommt. Wir können schließlich nicht mit zwölf Spielern in die neue Runde gehen“, rechnet Effgen, der sogar noch weitere Abgänge befürchtet. Klar ist: „Wir stehen vor einem erneuten Umbruch, den wir überhaupt nicht brauchen. Es gibt wohl andere, scheinbar attraktivere Vereine. Und so müssen wir uns – wieder einmal – ein Stückweit neu erfinden.“

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr FSV Offenbach Offenbach SG Eintracht Bad Kreuznach SG Eintracht Bad Kreuznach 15:00 PUSH

Am Sonntag gilt es, den letzten Auftritt der Runde ordentlich zu absolvieren – wenn möglich, ohne neue Verletzungen. Es fehlen zum Spiel in Offenbach mehr oder weniger sicher Deniz Kaan (hartnäckiger Infekt), Younes Hida (Knöchelprobleme), Toni Auletta (Urlaub), Berkan Celebi (spielt doch noch KingsLeague in Paris), Jan Wingenter (Muskelfaserriss), Gianni Auletta (gesperrt). Levi Mukambas Einsatz ist fraglich. Und so sei Chris Diedrichs zweiter Saisoneinsatz zu „99 Prozent sicher“, wie der Chefcoach seinem Assistenten verspricht. Darüber hinaus muss die zweite Mannschaft, die in der A-Klasse eigentlich noch gegen den Abstieg punkten sollte, bei der Ersten aushelfen. Effgen: „Egal wie, wir wollen ein guter Gegner sein.“ Und wie? „Das weiß ich wahrscheinlich erst Sonntag.“