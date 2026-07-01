Verbandsliga Südwest: Ein „Klub der 100“ Seit der Gründung 1978 spielten viele Mannschaften in der Premiumklasse des SWFV. Einige gibt es nicht mehr, andere gehören zu den Dinos und schreiben noch immer Fußballgeschichte von Mario Luge · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

In der Saison 2009/10 spielte die Kreuznacher Eintracht (weißes Trikot, hier mit Ekrem Emirosmanoglu) gegen den heutigen Oberligisten SV Gonsenheim. – Foto: Mario Luge (Archiv)

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Region. Hättet Ihr es gewusst? Die Verbandsliga ist ein Klub der 100. Genau so viele Mannschaften spielten nämlich seit der Gründung im Jahre 1978 in der höchsten Klasse des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV), die vor 48 Jahren im Rahmen einer Strukturreform ins Leben gerufen worden war. Mit dabei in fast fünf Jahrzehnten waren seitdem auch zahlreiche Mannschaften aus Rheinhessen und von der Nahe, die teilweise ein wenig in Vergessenheit geraten sind. Ein Rückblick.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Der Sommer 1978 war die Geburtsstunde der Verbandsliga Südwest. Hintergrund war in dieser Saison die Wiedereinführung der Oberliga Südwest, die von da an wieder die höchste Klasse im Amateurfußball darstellte – als Unterbau der Zweiten Bundesliga. Als Oberliga-Unterbau war die Verbandsliga seinerzeit also immerhin vierthöchste Klasse im deutschen Fußball. Der Meister stieg direkt in die Oberliga auf, die Absteiger führte es in die Bezirksligen. Mit der Einführung der Regionalligen 1994 und der Dritten Liga 2008 fiel die Verbandsliga bis heute auf Stufe sechs der Klassenhierarchie zurück.

Premierenmeister Herxheim, Liga-Dino Zeiskam Erster Meister der Verbandsliga war der SV Viktoria Herxheim. Zu den Gründungsmitgliedern zählten zudem FK Clausen, Wormatia Worms Amateure, ASV Landau, Phönix Bellheim, FC Haßloch, TuS Neuhausen, VfR Grünstadt, VfL Neustadt, TSG Pfeddersheim, VfR Kirn, SpVgg. Ingelheim, VfR Frankenthal und FC Germania Metternich, die sich allesamt über die frühere Amateurliga Südwest qualifiziert hatten. Dazu gesellten sich die Aufsteiger aus der 2. Amateurliga: Ludwigshafener SC, SG 05 Pirmasens, SV Horchheim und VfR Baumholder. Erstaunlich: Kein Mainzer Team war damals dabei.

Einige Namen späterer Südwestligisten sucht man in diesem Gründungsjahr vergebens. In der Verbandsliga fehlten zur Premiere nämlich auch fünf Traditionsklubs, die im Rahmen der Strukturreform direkt aus der Amateurliga in die Oberliga aufgestiegen waren: 1. FSV Mainz 05, Hassia Bingen, Eintracht Bad Kreuznach, Südwest Ludwigshafen und 1. FC Kaiserslautern Amateure. Premieren-Meister Herxheim, der insgesamt 25 Jahre in der Verbandsliga spielte, belegt in der „Ewigen Verbandsliga-Tabelle“ den dritten Platz mit 1233 Punkten in 778 Partien (hochgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel). Angeführt wird diese bereinigte Rangliste allerdings von Liga-Dino TB Jahn Zeiskam, der in 35 Spielzeiten und 1006 Duellen 1561 Zähler sammelte, vor dem TuS Hohenecken (847/1262). Auf Platz vier liegt die Spielvereinigung Ingelheim (796/1110). Ein Blick in die Nachbarschaft zeigt: 16 Jahre kickte Hassia Bingen auf Platz neun in der SWFV-Premium-Klasse. In den Top-25 stehen zudem Alemannia Waldalgesheim (14.), Eintracht Kreuznach (15.), TSG Pfeddersheim (18.), der SC Idar (21.) und – man höre und staune – RWO Alzey (23.), das elf Spielzeiten hier am Ball war. Fünf Klubs mit der zweiten Mannschaft in Verbandsliga Mit einer zweiten Mannschaft in der Verbandsliga Südwest spielte die Kreuznacher Eintracht (1993-95), FSV Mainz 05 (1997-99) und Wormatia Worms (1980/81) wie auch der 1. FC Kaiserslautern (1982/83, 1992-94) und FK Pirmasens (2014/15 und seit 2017). Einige „ewige Verbandsligisten“ sind übrigens inzwischen als Verein aufgelöst oder nehmen nicht mehr am Aktiven-Spielbetrieb teil: Etwa der zweifache Verbandsliga-Teilnehmer SC Schwarz-Weiß Kreuznach, 1932 gegründet und 2001 aufgelöst, der mit seinem großen Jugendturnier im Salinental über die Kreisgrenzen bekannt war und es damit sogar ins Guinnessbuch der Rekorde schaffte. Oder der SV 1908 Herschberg, der 2016 bis 2018 in der Verbandsliga spielte, den Aktiven-Spielbetrieb 2021 jedoch eingestellt hat.

Gianni Auletta war in der abgelaufenen Runde beim 4:0 des FC Basara Mainz gegen die SG Hüffelsheim Spieler des Tages. In dieser Situation kann ihn auch Lars Hermann nicht stoppen. – Foto: Mario Luge

Als FCK-Ausbildungsverein und Heimatklub von Deutschlands Stürmer-Ikone Miroslav Klose bekannt wurde die SG Blaubach-Diedelkopf, die nach sieben Jahren Verbandsliga 2014 aufgelöst wurde und auf dessen Sportgelände seit Jahren ein Campingplatz oder Ferienpark geplant ist. Eine weitere Karteileiche im Fußballarchiv ist der ASV Landau. Die Pfälzer waren von 1978 an mit fast 5.000 Mitgliedern fast zwei Jahrzehnte lang größter Sportverein in ganz Rheinland-Pfalz, hatten den Fußballbetrieb 2010 in den „FC im ASV“ ausgelagert, 2017 aber wegen Insolvenz komplett eingestellt. Auch der VfL Neustadt ist ein rheinland-pfälzischer Traditionsklub, der in der Nachkriegszeit in der höchsten Spielklasse Schlagzeilen schrieb und bekannte Akteure wie Mario Basler oder Torsten Lieberknecht hervor gebracht hat. Der VfL musste im vergangenen Jahr seine aktive Mannschaft abmelden. Traurig für die Fußballfans in Rheinland-Pfalz, denn in den Jahren nach 1947 gehörten die Neustädter zu den angesagtesten Fußballdressen im Südwesten, landeten 1949 in der damals höchsten deutschen Spielklasse als Fünfter sogar vor Mainz 05 und fügten dem Meister 1. FC Kaiserslautern um die späteren WM-Helden Fritz und Ottmar Walter oder Werner Kohlmeyer mit 2:0 die einzige Saisonniederlage bei. Heute ruht der Ball an der Weinstraße. Ebenfalls inzwischen stillgelegt sind der TDSV Mutterstadt und die SG Pirmasens, die beide vier Jahre lang Verbandsliga-Tore schossen. Zurück in die Gegenwart: Zwei Mannschaften der Region schreiben aktuell spannende Einträge ins Verbandsliga-Geschichtsbuch: Die SG Hüffelsheim meldete sich in der abgelaufenen Runde nach einem ersten Auftritt 1999/00 erneut an. Die Mannschaft vom Palmenstein war zur Jahrtausendwende direkt abgestiegen, heute will die SGH die Liga ebenfalls wieder verlassen – allerdings nach oben. Dies hat das Perspektivteam aus dem Kreis Bad Kreuznach gemeinsam mit dem FC Basara. Die Mainzer blicken bereits auf sieben Jahre Verbandsliga zurück, peilen jedoch ebenfalls schnellstmöglich den Aufstieg in die Oberliga an.

Die Ebernburger Bavaren um Torwart Henry Kessel (Mitte) und Marco Rieder (rechts) hatten Anfang der 1990er-Jahre öfters auch in der Verbandsliga Grund zur Freude. – Foto: Mario Luge