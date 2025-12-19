 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Waldalgesheims Mahdi Mehnatgir (rechts) und der Marienborner Felix Schwab (2. von rechts) sind ein Teil der besten Akteure des ersten Halbjahres. Je ein weiterer Spieler von beiden Teams gehört der Verbandsliga-Top-Elf an. Wer noch?
Waldalgesheims Mahdi Mehnatgir (rechts) und der Marienborner Felix Schwab (2. von rechts) sind ein Teil der besten Akteure des ersten Halbjahres. Je ein weiterer Spieler von beiden Teams gehört der Verbandsliga-Top-Elf an. Wer noch? – Foto: Michael Wolff - Archiv

Verbandsliga Südwest: Die Top-Elf des ersten Halbjahres

Die Verbandsliga Südwest blickt auf die Winterpause und die Allgemeine Zeitung damit auf die besten Spieler und den besten Coach +++ Wer aus Rheinhessen und von der Nahe zählt dazu?

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Rheinhessen/Nahe. Basara Mainz und Alemannia Waldalgesheim im Verfolgerfeld, die SG Hüffelsheim im gesicherten Mittelfeld, Eintracht Bad Kreuznach, TSG Bretzenheim und TuS Marienborn am Rande der Gefahrenzone und der VfB Bodenheim in argen Abstiegssorgen – auf dem mehr oder minder erfolgreichen Weg der Verbandsliga-Teams aus Rheinhessen und von der Nahe in die Winterpause stechen einige Spieler besonders hervor.

Welche Akteure es in die Top-Elf des Halbjahres geschafft haben, erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Aufrufe: 019.12.2025, 06:00 Uhr
Torben SchröderAutor