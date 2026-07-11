Verbandsliga Südwest: Die halbe Liga will hoch

Wann wird gespielt?

Erster Spieltag ist das Wochenende 31. Juli bis 2. August. Gespielt wird in diesem Jahr wegen der Überbesetzung eine Woche länger – nämlich bis zum 6. Dezember. Danach wird die Winterpause eingeläutet. Das neue Spieljahr startet offiziell am letzten Februar-Wochenende. Abgeschlossen sein soll die Runde 2026/27 am Sonntag, 23. Mai 2027. Da über die Verbandsliga ein 18er-Spieltagsschlüssel gelegt wird (eine Mannschaft ist immer spielfrei) steht am 9. September auch ein Mittwochspieltag an.

Wer ist dabei?

Die Verbandsliga ist mit Vertretern aus allen vier Bezirken besetzt. Aus Rheinhessen sind mit Alemannia Waldalgesheim, Basara Mainz und TuS Marienborn nur noch drei Teams dabei, vier sind es von der Nahe mit VfR Baumholder, SC Idar, SG Hüffelsheim und Eintracht Kreuznach. Ein Quartett kommt auch aus der Westpfalz (Viktoria Herxheim. SV Steinwenden, TuS Hohenecken, FK Pirmasens II), während die Vorderpfalz sechs Klubs stellt: VfR Grünstadt, FV Dudenhofen, Arminia Ludwigshafen, Bienwald Kandel, SV Büchelberg, TB Jahn Zeiskam.

Wer steigt auf, wer steigt ab?

Wie gehabt geht der Meister direkt in die Oberliga, der Vize nimmt an der Aufstiegsrunde gegen die Zweiten aus Rheinland und Saarland teil. Was viele nicht wissen, steht in der Spielordnung: „Nimmt der Meister oder der Tabellenzweite die Aufstiegsmöglichkeit nicht wahr, kann … der Spielausschuss den nächstplatzierten Verein bis maximal zum vierten Tabellenplatz als Aufsteiger melden.“

Um die 16er-Sollstärke wieder herzustellen, kommt es 2026/27 zum verstärkten Abstieg. Heißt: „Bei Spielklassen mit 17 oder 18 wird nach der Spielzeit auf 16 Mannschaften reduziert.“ Anzahl der Absteiger: maximal sechs.

Wer sind die Absteiger aus der Oberliga?

Drei Neuzugänge verzeichnet die Verbandsliga aus der Oberliga. Und die haben es in sich. Mit dem SC Idar-Oberstein kommt ein Traditionsverein und früherer Regionalligist, trainiert von einem ehemaligen Nationalspieler. Das Team von Marco Reich will natürlich schnellstmöglich wieder nach oben. „Wir sind verdient abgestiegen“, konstatierte der EX-FCK-Profi nach der Entscheidung. Und mit Blick nach vorne: „Ich denke, dass wir schon im oberen Drittel mitspielen können, aber Mannschaften wie Ludwigshafen und Dudenhofen sind schon sehr starke Teams, das wollen wir nicht unterschätzen.“ In der Tat, die beiden Mitabsteiger aus der Pfalz sind erste Adressen im Titelrennen. Arminia Ludwigshafen spielte seit 2011 bis auf die Saison 2017/18 immer Oberliga, stieg nur wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber Eisbachtal ab und hat sich mit bislang elf Zugängen neu aufgestellt. Auch der FV Dudenhofen sah sich in der vergangenen Dekade sieben Jahre als Oberligist. Ein Status, den die Pfälzer erst am letzten Spieltag mit dem knappen 2:3 gegen den TSV Gau-Odernheim verloren.

Wer sind die Aufsteiger?

Der VfR Grünstadt und der SV Büchelberg lieferten sich bis zum letzten Spieltag ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Ost-Titel. Erst im Entscheidungsspiel setzte sich Grünstadt durch. Büchelberg zog über die Ehrenrunde gegen den West-Vize SG Meisenheim nach. West-Meister VfR Baumholder setzte sich klar durch und reparierte nach schwachem Saisonstart den Abstiegs-Unfall aus dem Vorjahr.

Wer sind die Aufstiegsfavoriten?

Selten zuvor versprach der Kampf um die ersten Plätze so viel Spannung wie diese Saison. Die drei Oberliga-Absteiger sind traditionell als erste Favoriten im Aufstiegsrennen zu nennen. Dazu kommen mit der SG Hüffelsheim, die vor Oberliga- und Regionalliga-Erfahrung nur so strotzt, und dem FC Basara, der nicht erst aktuell mit dem Aufstieg kokettiert, zwei Teams aus der näheren Region. TB Jahn Zeiskam und Bienwald Kandel investieren ebenfalls fleißig in das „Projekt Oberliga“. Dazu dürfte der eine oder andere Überraschungsklub kommen. Will heißen: Die halbe Verbandsliga will hoch.