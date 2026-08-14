Verbandsliga Südwest: Das sind die Sommertransfers

FV DudenhofenTrainer: Ralf SchmittZugänge: Jonas Vogt (FK Pirmasens), Emirhan Yilmaz (SV Viktoria Herxheim), Max Laubersheimer (TuS Mechtersheim), Gabriel Kirchmer (SV 1920 Geinsheim), Tom Baumann (SV 1920 Geinsheim), Adnan Rizvanovic (SV Viktoria Herxheim), Ricardo Antonaci (FC Arminia 03 Ludwigshafen)Abgänge: keineSC 07 Idar-ObersteinTrainer:Zugänge: Christian Rech (FC Schmittweiler/Callbach), Matthias Ruster (FV Hunsrückhöhe Morbach), Kian Wenskat (SV Elversberg), Maik Kohlhaas (SV Nohen), Joshua Kleis (TuS Hoppstädten), Timo Furtwängler (Bollenbacher SV), Marcel Schultheis (FV Hunsrückhöhe Morbach), Luca Heiler (SV Elversberg), Luca Sauter (SV Elversberg)Abgänge: Jason Onyejekwe (Ziel unbekannt), Kevin Kraus (Ziel unbekannt), Juri Amidon (Ziel unbekannt), Alex Ricardo Xavier Do Nascimento (), Philipp Schneider (SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim), Robin Hill (SG Meisenheim/Desloch/Lauschied), Mike Ryan Fischer (FC Schmittweiler/Callbach), Juri Amidon (CS Fola Esch), Jason Onyejekwe (Hanauer SC 1960)SG HüffelsheimTrainer: Christian LülligZugänge: Leon Kern (TSV Schott Mainz), Luca Baderschneider (VfR Wormatia Worms), Tobias Edinger (VfR Wormatia Worms), Luka Baljak (TuS Marienborn), Nils Gräff (SV Alemannia Waldalgesheim), Bastian Bsullak (SG Walluf), Sascha Mockenhaupt (SV Wehen Wiesbaden)Abgänge: Jaden Dayton (TuS Hackenheim), Johann Frisch (FC Basara Mainz), Manuel-Michael Hohmann (SG 1946 Hüffelsheim II)SG Eintracht Bad KreuznachTrainer: Amin OuachchenZugänge: Baris Yakut (VfL Rüdesheim), Fabien Spreitzer (SKC Barbaros Mainz), Aschref Ben Hazaz (VfB Bodenheim), Dennis Nemeth (SKC Barbaros Mainz), Leart Rexhepi (TSV Gau-Odernheim), Niko Luciano Neal (FC Basara Mainz), Anas Zeghli (TuS Marienborn), Antonio Auletta (SpVgg Ingelheim), Marco Seyfert (Zurück aus USA), Daniel Martin (BFV Hassia Bingen), Lukas Paetzel (SV Gonsenheim), Adrian Senner (SG Gensingen/Grolsheim), Berkan Celebi (TuS Mechtersheim)Abgänge: Levi Mukamba (TUS Winzenheim), Yannik Wex (TuS Marienborn), Matti Rieß (TuS Marienborn), Jan Wingenter (SV Alemannia Waldalgesheim), Edis Sinanovic (TuS Marienborn), Ilker Yüksel (SpVgg Ingelheim), Tobias Kreuznacht (TuS Hackenheim), Simon Marschall (VfB Ginsheim), Leonardo Rastiello (TuS Marienborn), Marvin Heinrich (TuS Marienborn), Jamal Willrich (FSV Optik Rathenow), Daniel Martin (SG Guldenbachtal)SV 1950 BüchelbergTrainer: Daniel JahnkeZugänge: Mehmet Bozkurt (TSV Stettfeld), Björn Herzig (FC Bienwald Kandel), Lirim Mustafa (FC Bienwald Kandel), Albin Rrahmani (FC Bienwald Kandel), Riva-Kaan Dogan (SV Viktoria Herxheim), Max Wegner (FC Speyer 09), Tom Colling (Fortuna Billigheim-Ingenheim), Adijat Sefer (SV Waldhof Mannheim II), Valdrin Berisha (SV Türk Gücü Hildesheim), Koray Karcioglu (FC Erlenbach)Abgänge: Kevin Apfel (SV Viktoria Herxheim), Riva-Kaan Dogan (FC 07 Heidelsheim)SV Alemannia WaldalgesheimTrainer: Elvir MelunovicZugänge: Jan Wingenter (SG Eintracht Bad Kreuznach), Aiman Abdelaali (VfB Bodenheim), Ben Beißmann (TSV Schott Mainz), Luca Kurth (SpVgg Ingelheim), Noah Joseph Mukanya (SpVgg Ingelheim), Marouan Mourtada Daoudi (FC Aksu Diyar Mainz), Nils Schwarz (SV Alemannia Waldalgesheim II), Jannik Drouet (SG Weinsheim), Fabrizio Haas (Reaktiviert)Abgänge: Nils Gräff (SG Hüffelsheim), Teo Fakas (TSG 1846 Bretzenheim), Elion Xhaferi (SG Westend Frankfurt)SV SteinwendenTrainer: Sascha HammannZugänge: Jan-Luca Fadel (FK Pirmasens II), Mika Herbert (TuS 1907 Steinbach), Lorenzo Hernandez (TuS 1907 Steinbach), Tom Dahler (TSC Zweibrücken), David Schehl (VfR Wormatia Worms), Burhan Öztürk (SV Morlautern), Jaden Ruiz (Freie Turnerschaft Wiesbaden), Kaya Tadly Peterson (FK Pirmasens II), Mika Oliver Greef (SV Schwarzenbach II)Abgänge: Frederik Christmann (FC Freisen), Florian Hasemann (FC Freisen), Cemil Yildiz (VfR 07 Limburg), Niklas Löchner (TuS 1907 Steinbach), Tera Langoun Ibrahim (Borussia Neunkirchen), Even Jülly (SV Obersülzen)SV Viktoria HerxheimTrainer: Kevin ApfelZugänge: Sascha Banspach (FSV Offenbach), Mika Stabel (FSV Offenbach), Tom Lautenschläger (FK Pirmasens II), Renaldo-Doru Balasa (FC Bienwald Kandel), Mihai Lucian Petrescu (TB Jahn Zeiskam), Kevin Apfel (SV 1950 Büchelberg), Johann Karl Henge (SV Viktoria Herxheim), Steve Tankeu Boda (SV Viktoria Herxheim), Linus Böttinger (SV Viktoria Herxheim), Tamino Schmitzer (SV Viktoria Herxheim), Kjell Hakenes (SV Viktoria Herxheim), Felix Ries (SV Viktoria Herxheim), Anton Eckert (SV Viktoria Herxheim)Abgänge: Dani Lual Gumnok Thon (TuS Mechtersheim), Marco Bauer (TuS Knittelsheim), Emirhan Yilmaz (FV Dudenhofen), Adnan Rizvanovic (FV Dudenhofen), Mathis Mankopf (FC Bienwald Kandel), Ayman Kerboub (FC Bienwald Kandel), Riva-Kaan Dogan (SV 1950 Büchelberg), Jannis Zimmermann (Fortuna Billigheim-Ingenheim)TB Jahn ZeiskamTrainer: Jannick ImmelZugänge: Marian Kolb (TSV Wiesental), Marlon Ohlinger (FC Speyer 09), Yunus Emre Karakaya (FV Fortuna Heddesheim), Ugur Can Tayar (FC Nöttingen), Milot Berisha (FV 1918 Brühl), Deniz Dilmac (1. FC Kaiserslautern)Abgänge: Patrick Pfaff (TSV Wiesental), Marvin Benefo (SV Oberachern), Robert Censua (TuS Mechtersheim), Bill Jason Bailey (SV Spielberg), Mihai Lucian Petrescu (SV Viktoria Herxheim)TuS 04 HoheneckenTrainer: Henrik WeisenbornZugänge: Lars Dößereck (VfR Grünstadt), Felix Bürger (SV Morlautern), Maximilian Riehmer (SV Morlautern), Justin Smith (SV Morlautern), Joshua Alexander Smith (SV Morlautern), Kai Paller (SV Morlautern), Dennis Jander (SV Morlautern), Torben Kirch (FK Pirmasens), Milan Junghans (TuS 1907 Steinbach), Adrian Galka (JSG Gau-Odernheim/Rhein-Selz), Kevin Marín Prieto (FC Palatia Limbach II)Abgänge: Tom Emilian Rohe (SV Victoria St. Wendel), Dennie Reh (Karriereende), Lukas Kallenbach (Karriereende), Johannes Willrich (Karriereende), Lukas Krieg (SC Siegelbach), Marco Kiefaber (Karriereende), Philipp Heimler (Karriereende), Constantin Haag (Pausiert wegen Verletzung), Nils Farries (Karriereende)TuS MarienbornTrainer: Timm BelzZugänge: Alexander Luigi Rimoldi (TSV Schott Mainz), Yannik Wex (SG Eintracht Bad Kreuznach), Matti Rieß (SG Eintracht Bad Kreuznach), Edis Sinanovic (SG Eintracht Bad Kreuznach), Leonardo Rastiello (SG Eintracht Bad Kreuznach), Marvin Heinrich (SG Eintracht Bad Kreuznach), Carlos-León Borger (SV Katzweiler), Kemal Baran Sayur (TSV Gau-Odernheim), Axel Schulze (TSV Schott Mainz)Abgänge: Moritz Breier (SV Klein-Winternheim), Nermin Fakovic (SV Klein-Winternheim), Luka Baljak (SG Hüffelsheim), Patrick Huth (VfB Bodenheim), Issa Beydoun (VfB Bodenheim), Alae Laissar (VfB Bodenheim), Ilhan Fakovic (SpVgg Ingelheim), Joshua Klüber (München), Anas Zeghli (SG Eintracht Bad Kreuznach), Kevin Weissmann (SVW Mainz), Ali Kayhan Cakici (SpVgg Ingelheim), Marcus Wendel (SpVgg Ingelheim)VfR BaumholderTrainer: Felix Ruppenthal, Dennis KaucherZugänge: Niklas Herrmann (Spvgg. Nahbollenbach), Henri Schneider (SC 07 Idar-Oberstein II), Paul Schneider (SC 07 Idar-Oberstein II), David Bauer (SC 07 Idar-Oberstein II), Tim Elias Robbert (SC 07 Idar-Oberstein II), Cedric Mohr (SC 07 Idar-Oberstein)Abgänge: Niklas Alles (SV Victoria St. Wendel), Finn Kley (FC Freisen), Dominic Schuebelin (Karriereende)VfR GrünstadtTrainer: Nico Müller, Romina KonradZugänge: Laurin Schön (FC Speyer 09), Lazar Ilic (TSG Pfeddersheim), Mohamed Lamine Jalloh (TuS 1907 Steinbach), Ugur Kocak (TSG Pfeddersheim), Tobias Neumes (SV Obersülzen), Moritz Maurer (TSG Pfeddersheim), Luca Vettermann (SC Bobenheim-Roxheim II), David Esso (Ludwigshafener SC), Levi Leinberger (FC Speyer 09), Paul Fluch (Spielberechtigt ab 01/27), Dejan Vasic (TuS Mechtersheim)Abgänge: Lars Dößereck (TuS 04 Hohenecken), Marius Maurer (pausiert), Baris Özemir (TuS Neuhausen)

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