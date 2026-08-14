 2026-08-13T12:20:01.944Z

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Verbandsliga Südwest: Das sind die Sommertransfers

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Bohr

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Verbandsliga Südwest
Idar-Oberst.
FV Dudenhof.
A. Lu'hafen
Pirmasens II

In der Verbandsliga Südwest sind zwei Spieltage in der Saison 2026/2027 absolviert und am morgigen Samstag geht es weiter. Doch welche Sommertransfers gibt es bei den Mannschaften? Hier ist der Überblick:

FC Arminia 03 Ludwigshafen
Trainer: Patrick Wolf
Zugänge: Christopher Fried (FK Pirmasens II), Mahdi Sati (FC-Astoria Walldorf II), Kevin da Silva Arnold (TSG 62/09 Weinheim), Barbaros Semi Aydin (VfR Frankenthal), Luca Timo Krämer (DJK SV Phönix Schifferstadt), Linus Gamer (FC-Astoria Walldorf II), Fabian Czaker (TSG 62/09 Weinheim), Luis Moog (FC Arminia 03 Ludwigshafen), Fabio Novara (FC Arminia 03 Ludwigshafen), Filip Ristovski (FV 1918 Brühl), Patrick Wolf (TuS 1907 Steinbach), Leotrim Berisha (TuS Mechtersheim), Talha Baylan (TuS Mechtersheim), Nelson Maduka (FSG Riedrode)
Abgänge: Fabian Marx (FC Fürth), Maximilian Krämer (FC Bienwald Kandel), Hasan Yalcinkaya (SV Südwest Ludwigshafen), Tim Amberger (TuS Altrip), Lukas Hartlieb (TuS Altrip), Yassin Memokoh (SpVgg Greuther Fürth II), Ricardo Antonaci (FV Dudenhofen), Fabian Czaker (SV Dersim Rüsselsheim)

FC Basara Mainz
Trainer: Kevin Jonathan Miller
Zugänge: Lukas Fischer (TSG 1846 Bretzenheim), Serdal Günes (TSG 1846 Bretzenheim), Benjamin Basic (SV Gonsenheim), Johannes Gansmann (TSV Schott Mainz), Johann Frisch (SG Hüffelsheim), David Vodi (SV Gonsenheim), Oskar Reese (TSV Schott Mainz), Aiden Jakob Blackwell (TSV Schott Mainz), Luis Kremper (TSV Schott Mainz), Elias Heine (VfB Bodenheim), Kohei Kato (Unbekannt)
Abgänge: Johann Bennet Schürer (VfB Bodenheim), Exaurce Ndosi Papela (SV Gonsenheim), Espen Lautermann (TSV Mommenheim), Niko Luciano Neal (SG Eintracht Bad Kreuznach), Ryoma Osaka (SV Wiesbaden), Gianni Auletta (TSV Schott Mainz)

FC Bienwald Kandel
Trainer: Yasin Özcelik
Zugänge: Bastian Barnick (SV Oberachern), Joshua Malik Scheuermann (FC Nöttingen II), Maximilian Krämer (FC Arminia 03 Ludwigshafen), Erlind Shala (FC Nöttingen II), Sufjan Aliji (SV Unter-Flockenbach), Daniel Baumung (Fortuna Billigheim-Ingenheim), Kiron Eppel (SV Sandhausen), Mathis Mankopf (SV Viktoria Herxheim), Maik Gärtner (FC Nöttingen), Ayman Kerboub (SV Viktoria Herxheim), Mario Fohs (FC Speyer 09), Nico Koch (SV Waldhof Mannheim II)
Abgänge: Firat Alpsoy (TuS Mechtersheim), Renaldo-Doru Balasa (SV Viktoria Herxheim), Michael Bittner (TuS 1900 Niederkirchen), Björn Herzig (SV 1950 Büchelberg), Christopher Heiner Joachim Koch (TuS 1900 Niederkirchen), Lirim Mustafa (SV 1950 Büchelberg), Albin Rrahmani (SV 1950 Büchelberg), Kevin Jarczewski (FC Bienwald Kandel II), Pascal Thiede (TuS 1900 Niederkirchen), Benedikt Brück (Karriereende)

FK Pirmasens II
Trainer: Julian Keuten
Zugänge: Gian-Luca Polito (TuS Steinbach), Finn-Luis Becker (Aus eigener Jugend), Shepherd McVay (Aus eigener Jugend), Luca Popescu (Aus eigener Jugend), Till Frohberg (Aus eigener Jugend), Luca Matteo Hüther (Aus eigener Jugend), Lennart Prokopchuk (SG Knopp/Wiesbach), Cai Crafton (Aus eigener Jugend), Elias Mamarin (Aus eigener Jugend), Moritz Moch (SG Klingenmünster/Göcklingen)
Abgänge: Oleksandr Orlovskyi (SF Tholey), Niklas Wangler (SG Eppenbrunn), Tom Lautenschläger (SV Viktoria Herxheim), Jan-Luca Fadel (SV Steinwenden), Nils Strassel (FC Palatia Limbach), Christopher Fried (FC Arminia 03 Ludwigshafen), Finn Stauch (FC Palatia Limbach), Luis Maximilian Ziehl (SG Rieschweiler), Kaya Tadly Peterson (SV Steinwenden)

FV Dudenhofen
Trainer: Ralf Schmitt
Zugänge: Jonas Vogt (FK Pirmasens), Emirhan Yilmaz (SV Viktoria Herxheim), Max Laubersheimer (TuS Mechtersheim), Gabriel Kirchmer (SV 1920 Geinsheim), Tom Baumann (SV 1920 Geinsheim), Adnan Rizvanovic (SV Viktoria Herxheim), Ricardo Antonaci (FC Arminia 03 Ludwigshafen)
Abgänge: keine

SC 07 Idar-Oberstein
Trainer:
Zugänge: Christian Rech (FC Schmittweiler/Callbach), Matthias Ruster (FV Hunsrückhöhe Morbach), Kian Wenskat (SV Elversberg), Maik Kohlhaas (SV Nohen), Joshua Kleis (TuS Hoppstädten), Timo Furtwängler (Bollenbacher SV), Marcel Schultheis (FV Hunsrückhöhe Morbach), Luca Heiler (SV Elversberg), Luca Sauter (SV Elversberg)
Abgänge: Jason Onyejekwe (Ziel unbekannt), Kevin Kraus (Ziel unbekannt), Juri Amidon (Ziel unbekannt), Alex Ricardo Xavier Do Nascimento (), Philipp Schneider (SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim), Robin Hill (SG Meisenheim/Desloch/Lauschied), Mike Ryan Fischer (FC Schmittweiler/Callbach), Juri Amidon (CS Fola Esch), Jason Onyejekwe (Hanauer SC 1960)

SG Hüffelsheim
Trainer: Christian Lüllig
Zugänge: Leon Kern (TSV Schott Mainz), Luca Baderschneider (VfR Wormatia Worms), Tobias Edinger (VfR Wormatia Worms), Luka Baljak (TuS Marienborn), Nils Gräff (SV Alemannia Waldalgesheim), Bastian Bsullak (SG Walluf), Sascha Mockenhaupt (SV Wehen Wiesbaden)
Abgänge: Jaden Dayton (TuS Hackenheim), Johann Frisch (FC Basara Mainz), Manuel-Michael Hohmann (SG 1946 Hüffelsheim II)

SG Eintracht Bad Kreuznach
Trainer: Amin Ouachchen
Zugänge: Baris Yakut (VfL Rüdesheim), Fabien Spreitzer (SKC Barbaros Mainz), Aschref Ben Hazaz (VfB Bodenheim), Dennis Nemeth (SKC Barbaros Mainz), Leart Rexhepi (TSV Gau-Odernheim), Niko Luciano Neal (FC Basara Mainz), Anas Zeghli (TuS Marienborn), Antonio Auletta (SpVgg Ingelheim), Marco Seyfert (Zurück aus USA), Daniel Martin (BFV Hassia Bingen), Lukas Paetzel (SV Gonsenheim), Adrian Senner (SG Gensingen/Grolsheim), Berkan Celebi (TuS Mechtersheim)
Abgänge: Levi Mukamba (TUS Winzenheim), Yannik Wex (TuS Marienborn), Matti Rieß (TuS Marienborn), Jan Wingenter (SV Alemannia Waldalgesheim), Edis Sinanovic (TuS Marienborn), Ilker Yüksel (SpVgg Ingelheim), Tobias Kreuznacht (TuS Hackenheim), Simon Marschall (VfB Ginsheim), Leonardo Rastiello (TuS Marienborn), Marvin Heinrich (TuS Marienborn), Jamal Willrich (FSV Optik Rathenow), Daniel Martin (SG Guldenbachtal)

SV 1950 Büchelberg
Trainer: Daniel Jahnke
Zugänge: Mehmet Bozkurt (TSV Stettfeld), Björn Herzig (FC Bienwald Kandel), Lirim Mustafa (FC Bienwald Kandel), Albin Rrahmani (FC Bienwald Kandel), Riva-Kaan Dogan (SV Viktoria Herxheim), Max Wegner (FC Speyer 09), Tom Colling (Fortuna Billigheim-Ingenheim), Adijat Sefer (SV Waldhof Mannheim II), Valdrin Berisha (SV Türk Gücü Hildesheim), Koray Karcioglu (FC Erlenbach)
Abgänge: Kevin Apfel (SV Viktoria Herxheim), Riva-Kaan Dogan (FC 07 Heidelsheim)

SV Alemannia Waldalgesheim
Trainer: Elvir Melunovic
Zugänge: Jan Wingenter (SG Eintracht Bad Kreuznach), Aiman Abdelaali (VfB Bodenheim), Ben Beißmann (TSV Schott Mainz), Luca Kurth (SpVgg Ingelheim), Noah Joseph Mukanya (SpVgg Ingelheim), Marouan Mourtada Daoudi (FC Aksu Diyar Mainz), Nils Schwarz (SV Alemannia Waldalgesheim II), Jannik Drouet (SG Weinsheim), Fabrizio Haas (Reaktiviert)
Abgänge: Nils Gräff (SG Hüffelsheim), Teo Fakas (TSG 1846 Bretzenheim), Elion Xhaferi (SG Westend Frankfurt)

SV Steinwenden
Trainer: Sascha Hammann
Zugänge: Jan-Luca Fadel (FK Pirmasens II), Mika Herbert (TuS 1907 Steinbach), Lorenzo Hernandez (TuS 1907 Steinbach), Tom Dahler (TSC Zweibrücken), David Schehl (VfR Wormatia Worms), Burhan Öztürk (SV Morlautern), Jaden Ruiz (Freie Turnerschaft Wiesbaden), Kaya Tadly Peterson (FK Pirmasens II), Mika Oliver Greef (SV Schwarzenbach II)
Abgänge: Frederik Christmann (FC Freisen), Florian Hasemann (FC Freisen), Cemil Yildiz (VfR 07 Limburg), Niklas Löchner (TuS 1907 Steinbach), Tera Langoun Ibrahim (Borussia Neunkirchen), Even Jülly (SV Obersülzen)

SV Viktoria Herxheim
Trainer: Kevin Apfel
Zugänge: Sascha Banspach (FSV Offenbach), Mika Stabel (FSV Offenbach), Tom Lautenschläger (FK Pirmasens II), Renaldo-Doru Balasa (FC Bienwald Kandel), Mihai Lucian Petrescu (TB Jahn Zeiskam), Kevin Apfel (SV 1950 Büchelberg), Johann Karl Henge (SV Viktoria Herxheim), Steve Tankeu Boda (SV Viktoria Herxheim), Linus Böttinger (SV Viktoria Herxheim), Tamino Schmitzer (SV Viktoria Herxheim), Kjell Hakenes (SV Viktoria Herxheim), Felix Ries (SV Viktoria Herxheim), Anton Eckert (SV Viktoria Herxheim)
Abgänge: Dani Lual Gumnok Thon (TuS Mechtersheim), Marco Bauer (TuS Knittelsheim), Emirhan Yilmaz (FV Dudenhofen), Adnan Rizvanovic (FV Dudenhofen), Mathis Mankopf (FC Bienwald Kandel), Ayman Kerboub (FC Bienwald Kandel), Riva-Kaan Dogan (SV 1950 Büchelberg), Jannis Zimmermann (Fortuna Billigheim-Ingenheim)

TB Jahn Zeiskam
Trainer: Jannick Immel
Zugänge: Marian Kolb (TSV Wiesental), Marlon Ohlinger (FC Speyer 09), Yunus Emre Karakaya (FV Fortuna Heddesheim), Ugur Can Tayar (FC Nöttingen), Milot Berisha (FV 1918 Brühl), Deniz Dilmac (1. FC Kaiserslautern)
Abgänge: Patrick Pfaff (TSV Wiesental), Marvin Benefo (SV Oberachern), Robert Censua (TuS Mechtersheim), Bill Jason Bailey (SV Spielberg), Mihai Lucian Petrescu (SV Viktoria Herxheim)

TuS 04 Hohenecken
Trainer: Henrik Weisenborn
Zugänge: Lars Dößereck (VfR Grünstadt), Felix Bürger (SV Morlautern), Maximilian Riehmer (SV Morlautern), Justin Smith (SV Morlautern), Joshua Alexander Smith (SV Morlautern), Kai Paller (SV Morlautern), Dennis Jander (SV Morlautern), Torben Kirch (FK Pirmasens), Milan Junghans (TuS 1907 Steinbach), Adrian Galka (JSG Gau-Odernheim/Rhein-Selz), Kevin Marín Prieto (FC Palatia Limbach II)
Abgänge: Tom Emilian Rohe (SV Victoria St. Wendel), Dennie Reh (Karriereende), Lukas Kallenbach (Karriereende), Johannes Willrich (Karriereende), Lukas Krieg (SC Siegelbach), Marco Kiefaber (Karriereende), Philipp Heimler (Karriereende), Constantin Haag (Pausiert wegen Verletzung), Nils Farries (Karriereende)

TuS Marienborn
Trainer: Timm Belz
Zugänge: Alexander Luigi Rimoldi (TSV Schott Mainz), Yannik Wex (SG Eintracht Bad Kreuznach), Matti Rieß (SG Eintracht Bad Kreuznach), Edis Sinanovic (SG Eintracht Bad Kreuznach), Leonardo Rastiello (SG Eintracht Bad Kreuznach), Marvin Heinrich (SG Eintracht Bad Kreuznach), Carlos-León Borger (SV Katzweiler), Kemal Baran Sayur (TSV Gau-Odernheim), Axel Schulze (TSV Schott Mainz)
Abgänge: Moritz Breier (SV Klein-Winternheim), Nermin Fakovic (SV Klein-Winternheim), Luka Baljak (SG Hüffelsheim), Patrick Huth (VfB Bodenheim), Issa Beydoun (VfB Bodenheim), Alae Laissar (VfB Bodenheim), Ilhan Fakovic (SpVgg Ingelheim), Joshua Klüber (München), Anas Zeghli (SG Eintracht Bad Kreuznach), Kevin Weissmann (SVW Mainz), Ali Kayhan Cakici (SpVgg Ingelheim), Marcus Wendel (SpVgg Ingelheim)

VfR Baumholder
Trainer: Felix Ruppenthal, Dennis Kaucher
Zugänge: Niklas Herrmann (Spvgg. Nahbollenbach), Henri Schneider (SC 07 Idar-Oberstein II), Paul Schneider (SC 07 Idar-Oberstein II), David Bauer (SC 07 Idar-Oberstein II), Tim Elias Robbert (SC 07 Idar-Oberstein II), Cedric Mohr (SC 07 Idar-Oberstein)
Abgänge: Niklas Alles (SV Victoria St. Wendel), Finn Kley (FC Freisen), Dominic Schuebelin (Karriereende)

VfR Grünstadt
Trainer: Nico Müller, Romina Konrad
Zugänge: Laurin Schön (FC Speyer 09), Lazar Ilic (TSG Pfeddersheim), Mohamed Lamine Jalloh (TuS 1907 Steinbach), Ugur Kocak (TSG Pfeddersheim), Tobias Neumes (SV Obersülzen), Moritz Maurer (TSG Pfeddersheim), Luca Vettermann (SC Bobenheim-Roxheim II), David Esso (Ludwigshafener SC), Levi Leinberger (FC Speyer 09), Paul Fluch (Spielberechtigt ab 01/27), Dejan Vasic (TuS Mechtersheim)
Abgänge: Lars Dößereck (TuS 04 Hohenecken), Marius Maurer (pausiert), Baris Özemir (TuS Neuhausen)

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Hinweis: Die Angaben beruhen auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Sollte ein Wechsel fehlen, dann gebe bitte dem FuPa-Vereinsverwalter deines Vereins Bescheid.

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