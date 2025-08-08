 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Der TuS Hohenecken geht als Tabellenführer in den anstehenden Verbandsliga-Spieltag.
Der TuS Hohenecken geht als Tabellenführer in den anstehenden Verbandsliga-Spieltag. – Foto: Claus-Walter Dinger - Archiv

Verbandsliga Südwest: Bleibt Überraschungs-Primus vorne?

Aufsteiger TuS Hohenecken will in Kreuznach zweiten Sieg in Serie einfahren +++ Etliche Teams hoffen auf ersten Sieg +++ Zwei Derbys am Montagabend

Mainz. Für einige Verbandsligisten, die unter der Woche im Pokal im Einsatz waren, endet am Wochenende eine Englische Woche. Bereits am Samstag ist die SG Hüffelsheim im Einsatz, die nach dem bitteren Remis gegen Marienborn nun in Steinwenden den ersten "Dreier" einfahren will. Selbiges gilt dann am Sonntag für die SG Eintracht Bad Kreuznach, die gegen den Überraschungs-Tabellenführer Hohenecken ranmuss. Ihre Siege wiederholen wollen auch der FC Basara (in Pirmasens) und der SV Alemannia Waldalgesheim, der zum Derby in Marienborn gastiert. Apropos Derby: Am Montagabend beschließen die Lokalduelle zwischen Bodenheim und Bretzenheim sowie Herxheim und Kandel den Spieltag.

Alle Partien im Überblick:

Morgen, 17:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
17:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
15:00

Mo., 11.08.2025, 19:30 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
19:30

Mo., 11.08.2025, 19:30 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
19:30

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
15:15

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
15:15

So., 10.08.2025, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
15:30

