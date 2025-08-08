Verbandsliga Südwest: Bleibt Überraschungs-Primus vorne?

Mainz. Für einige Verbandsligisten, die unter der Woche im Pokal im Einsatz waren, endet am Wochenende eine Englische Woche. Bereits am Samstag ist die SG Hüffelsheim im Einsatz, die nach dem bitteren Remis gegen Marienborn nun in Steinwenden den ersten "Dreier" einfahren will. Selbiges gilt dann am Sonntag für die SG Eintracht Bad Kreuznach, die gegen den Überraschungs-Tabellenführer Hohenecken ranmuss. Ihre Siege wiederholen wollen auch der FC Basara (in Pirmasens) und der SV Alemannia Waldalgesheim, der zum Derby in Marienborn gastiert. Apropos Derby: Am Montagabend beschließen die Lokalduelle zwischen Bodenheim und Bretzenheim sowie Herxheim und Kandel den Spieltag.