Verbandsliga Süd: VfR Groß-Gerau erwischt »grottenschlechten Tag«

WALLDORF/ERLENSEE. Die Verbandsligisten SV Rot-Weiß Walldorf II und VfR Groß-Gerau sind am 27. Spieltag leer ausgegangen.

SV Rot-Weiß Walldorf II – Sportfreunde Seligenstadt 1:2 (0:1). Irgendwas stimmte Serdar Parlak sehr zuversichtlich. „Mein Gefühl hat mich auch nicht getäuscht“, sagte der Trainer der Walldorfer U23. „Die Mannschaft war gut drauf.“ Allein, das Ergebnis stimmte nicht. Und das, obwohl die Rot-Weißen vehement in die Begegnung mit dem favorisierten Dritten gestartet waren und ihn zu Fehlern zwangen. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit wirklich dominiert“, sagte Parlak. Umso ärgerlicher sei, dass die Walldorfer wegen einer doppelten Nachlässigkeit im Defensivverhalten in Rückstand gerieten. Sie ließen eine Flanke zu, und sie ließen den Torschützen, Robin Weber, im Strafraum unbewacht.