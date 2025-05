Verbandsliga Süd: Rot-Weiß Darmstadt dominiert im Derby

Das gestand auch der Verlierer ein. „Darmstadt war klar besser und hat verdient gewonnen“, sagte Griesheims Sportlicher Leiter Christian Fischer: „Wir konnten nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Und nach dem 0:3 zur Pause hat dann auch die Moral gefehlt.“ Zumal die Viktoria nach einer schwierigen Woche nur 15 Mann im Kader für die Partie hatte. Patrick Bohn (17./Elfmeter), Fynn Malte Hellwig (32.) und Marvin Deußer (39.) hatten schon in der ersten Halbzeit für die Entscheidung zugunsten der überlegenen Rot-Weißen gesorgt. Im zweiten Abschnitt legten Donat Tala (63./Elfmeter), Lukas Orth (77.) und Leif Schirmacher (81.) nach. Eleazer Mensah (82.) konnte für die Gäste noch verkürzen. An der eindeutigen Angelegenheit in der Heimstättensiedlung änderte dies freilich nichts.

So ein bisschen ärgerte sich Luca Bergemann dann doch, das Spiel, das keine Brisanz hatte, nicht gewonnen zu haben. „Eigentlich müssen wir die drei Punkte bei uns behalten. Wir hatten das Spiel im Griff. Aber in dieser einen Szene waren wir ein bisschen schläfrig“, sprach der FCA-Trainer die quasi letzte Situation der Partie an. Ein Handspiel führte zu einem Elfmeter für die Gäste, den Dusan Crnomut (90.+2) zum späten Ausgleich nutzte. Kurz darauf war das Spiel, in dem Vinicius Miranda De Oliveira (79.) den FCA in Führung gebracht hatte, dann beendet.

Immerhin, die Arheilger stockten ihr Konto auf 44 Punkte auf, der Klassenerhalt ist nur noch theoretisch in Gefahr. „Schon ein bisschen komisch, dass man noch keine abschließende Sicherheit hat – aber wir sollten durch sein. So oder so wollen wir die beiden verbleibenden Spiele erfolgreich bestreiten“, sagte Bergemann. Der FCA-Coach, in Personalunion auch Sportlicher Leiter, hat unterdessen längst mit den personellen Planungen für die kommende Saison begonnen. Und diesmal wird der Umbruch nicht so umfangreich sein, wie in den vergangenen Jahren, als er teils einen komplett neuen Kader hatte. „Rund 50 Prozent der aktuellen Spieler bleiben, was mir die Sache leichter macht – ich kenne die Jungs ja schon“, so Bergemann. Was Zugänge betrifft, da sollen in den kommenden Wochen bereits die ersten neuen Spieler präsentiert werden.